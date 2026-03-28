Sevgili Kova, bugün iş hayatında kendini biraz yalnız hissedebilirsin. Farklı düşünme biçimin, bazen diğerlerinden ayrışmana neden olabilir. Ancak unutma ki zaten herkesle aynı fikirde olmak zorunda değilsin. Hatta kendi görüşlerini savunmak ve farklı düşünmek senin en büyük özgürlüğün.

Bu özgürlük duygusu ise senin için bir kabulleniş süreci olacak. Artık anlaşılmak için kendini değiştirmeye veya fikirlerini saptırmaya ihtiyaç duymayacaksın. Kendi yolunda, kendi hızında ilerlemeye devam et... Sonunda başarıların bireysel olacak ama bu denli büyük başarı rakiplerini bir hayli sarsacak!

Peki ya aşk? Aşk hayatına geldiğimizde ise sıra dışı bir bağın varlığını fark edeceksin. Eğer bekar bir Kova burcuysan, alışılmışın dışında biri ilgini çekebilir. Bu kişi, belki de hayatına farklı bir bakış açısı dahi getirebilir. Zira, tıpkı senin gibi yaratıcı ve özgür bir ruh olabilir. İlişkisi olan Kova burçları için ise bu farklılıklar ilişkinin dinamiğini belirleyecek. Belki de bu farklılıklar, ilişkini daha da güçlendirecek ve aşka heyecan verici bir perspektiften bakmanı sağlayacak. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…