Sevgili Kova, bugün iş hayatında kendini biraz yalnız ve dışlanmış hissedebilirsin. Belki de renkli kişiliğin ve yenilikçi düşüncelerin, çevrendekilerin anlamakta zorlandığı bir durum yaratıyordu, ne dersin? Oysa Venüs ve Chiron'un kavuşumunun gökyüzünü sarması ile kendini daha özgür bırakmalısın. Ait olma hissini bir kenara bırakıp yaratıcılığından güç almalısın belki de!

Şimdi kendinde daha da yakınlaşmanı sağlayan bu enerji ile iş kurmaya ne dersin? Hem kişiliğini güçlendirecek hem de kazancını bereketlendirecek adımlar atabilirsin bu sayede. Hadi, göster kendini ve herkese rağmen ufkunu açmaya, sınırlarını genişletmeye devam et.

Peki ya aşk? Aşk hayatına geldiğimizde ise özgünlüğün ve farklılıkların ön plana çıkıyor. Eğer bekar bir Kova burcuysan, senin bu özgün ve farklı yanlarını kabul eden ve sevebilecek biriyle tanışma şansın oldukça yüksek görünüyor. İki özgür ruh, hayata renk katmak üzere bir araya geliyor... Tabii eğer ilişkin varsa, farklılıkların aşkı zenginleştiriyor ve güçlendiriyor. Ayrı dünyaların insanları olduğun partnerinle aşka bambaşka bir perspektiften bakmaya hazır ol! Aşk sana şimdi keyif verecek. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…