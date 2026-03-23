Sevgili Kova, bugün iş hayatında alışılmışın dışında, belki de biraz tuhaf gelebilecek bir teklifin kapını çalabileceğini bilmelisin. Bu teklif, ilk bakışta garip gelse ve biraz da kafa karıştırıcı olsa da değerlendirmelisin. Zira Merkür ve Kuzey Ay Düğümü'nün kavuşumu, seni alışılmışın dışına çıkmaya ve sıra dışı bir yolculuğa çıkmaya teşvik ediyor.

Tam da bu yüzden, bu öneriyi hemen elinin tersiyle itmek yerine, biraz düşünmeye ne dersin? Farklı olan, bugün sana beklenmedik bir kazanç sağlayabilir. Alışılmışın dışında düşünmek ve açık fikirli olmak sana çok şey katacaktır. Belki de geleceğin teknolojisini ya da iş modelini sen inşa edebilirsin!

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise bugün biraz heyecan var! Eğer bekar bir Kova' burcuysan, hiç ummadığın biriyle yakınlaşabilirsin. Belki de yeni bir aşka yelken açmanın tam zamanıdır. Öte yandan bir ilişkin varsa, dikkatli olman şart. Çünkü rutini bozan bir konuşma kapıda... Bu konuşma, ilişkine yeni bir yön vererek, belki de monotonluktan uzaklaşmanı sağlayacak. Ama bu pek de iyi anlamda olmayabilir. Sözlerini dikkatle seç, partnerine kendini kötü hissettirebilirsin! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…