24 Mart Salı Kova Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

24 Mart 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

Ç P C C P P Salı
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
23.03.2026 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Kova ve yükselen Kova burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 24 Mart Salı günü Kova ve yükselen Kova burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 24 Mart Salı gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Kova ve yükselen Kova burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün senin için harekete geçmenin tam zamanı. Dolaşım sistemin bugün biraz hassas olabilir ve uzun süre hareketsiz kalmak seni biraz zorlayabilir. Kulağa biraz sıkıcı geliyor ama merak etme çünkü çözümü de hemen seninle paylaşıyoruz.

Kahveni yudumlarken ya da favori dizini izlerken bile küçük hareketler yapabilirsin. Belki biraz ayak sallayabilir, belki ellerini ovuşturabilirsin. Esneme hareketleri, belki doğada birkaç adım atmak ya da yoga dersi de iyi bir fikir olabilir. Tüm bunları yaparken önemli olan ise kan akışını desteklemek ve kendini daha enerjik hissetmek. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Haftalık Kova Burcu Yorumu

Aylık Kova Burcu Yorumu

Yıllık Kova Burcu Yorumu

astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
