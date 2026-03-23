Sevgili Kova, bugün iş hayatında seni biraz şaşırtabilecek, belki de ilk duyduğunda 'Bu ne biçim bir teklif?' dedirtecek bir fırsatla karşılaşabilirsin. Bu teklif, ilk etapta biraz garip ve belki de kafanı karıştırıcı gelebilir fakat hemen bir kenara atma. Çünkü gökyüzünde Merkür ile Kuzey Ay Düğümü'nün kavuşumu, seni alışılagelmişin dışına çıkmaya, belki de hiç bilmediğin bir maceraya atılmaya teşvik ediyor.

Bu nedenle, bu tuhaf teklifi hemen reddetmek yerine, belki biraz üzerinde düşünmeye ne dersin? Farklı olanın, bugün sana beklenmedik bir kazanç kapısı açabileceğini unutma. Alışılmışın dışında düşünmek ve açık fikirli olmak, sana yeni ufuklar açabilir. Kim bilir, belki de geleceğin teknolojisini ya da iş modelini sen inşa edeceksin. Bu yüzden, bu sıra dışı teklifi hemen bir kenara atma ve üzerinde biraz daha düşün. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…