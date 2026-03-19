Sevgili Kova, bugün iş yerinde bir yapboz ustası gibi hissedeceksin, her bir parça farklı bir düşünce tarzını temsil ediyor ve senin görevin bu parçaları birleştirmekten daha fazlası. Sadece onları bir araya getirmekle kalmayıp, onları kendi özgün tasarımına dönüştürmek için adeta bir heykeltıraş gibi kolları sıvıyorsun. Farklı düşünce tarzlarına sahip bu parçaları bir araya getirerek, onlardan benzersiz bir yapı oluşturuyorsun. Bu, adeta bir sanat eseri yaratma süreci gibi.

Günün ilerleyen saatlerinde, bu özgün yapının kendi ritmini bulduğunu göreceksin. Tüm karmaşanın tam ortasında olmana rağmen, akışı yönlendirebilen bir orkestra şefi gibi hissedeceksin kendini. Güneş, yaratıcı zekanı ve özgün düşüncelerini sahneye çıkarıyor. Peki sen sahneye çıkmak ve spot ışıklarının tam altında durmak için hazır mısın? Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…