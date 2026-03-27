Sevgili Kova, bugün iş hayatında bir devrim niteliğinde bir değişiklik yapmaya hazırlanıyorsun. Belki de uzun süredir emin olduğun bir yolun aslında sana pek de uymadığını fark edeceksin. Bu, Satürn ile Plüton altmışlığının getirdiği bir zihinsel dönüşüm olmalı!

Ayrıca yaşadığın bu yeni farkındalık, seni tamamen yeni bir yola yönlendirebilir. Artık daha bilinçli ve seçici bir şekilde hareket edeceksin. Şimdi tümüyle sektör değiştirmeyi, sıfırdan başlamayı ve daha önce hiç deneyimin olmadığı bir iş alanında maharetlerini sergilemeyi bile düşünebilirsin. Görünen o ki ay bitmeden başarı, uzun zamandır düşündüğün değil de yeni keşfettiğin yoldan seni bulucak.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise ideal ve gerçek bir çatışma içindesin. Bekar olan Kova burcu olarak, hayal ettiğin kişi ile karşılaştığın kişi arasında belirgin bir fark görebilirsin. Galiba, bu yabancı sana bazı yalanlar söylemiş... Onu yeterince tanıyamadığın hissene kapıldıysan, bırak başlamadan bitsin. Ama eğer bir ilişkin varsa, beklentilerin tamamen yeniden düzenlenebilir. Hayal kırıklığına uğramamak için gerçeklerle yüzleşmeye hazır olmalısın. Bu dönemde, hayallerin ve gerçeklerin çatışması ise aşkın en saf ve temiz halini karşına çıkarabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…