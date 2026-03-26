Sevgili Kova, bugün iş hayatında yaşayacağın zihinsel bir dönüşümle karşı karşıyasın. Bir konuya olan bakış açın, sana tamamen farklı bir perspektif kazandırabilir. Güneş ve Plüton'un oluşturduğu altmışlık, düşünce yapını daha da derinleştirerek, seni daha önce hiç düşünmediğin yollara yönlendiriyor.

Bu dönüşüm, yaratıcılığını ve etkinliğini artırıyor. Eski fikirlerin yerini daha güçlü ve daha etkileyici olanlar alıyor. Kendini yeniden keşfetme sürecinde, daha önce fark etmediğin yeteneklerini ve becerilerini ortaya çıkarabilirsin.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise zihinsel çekim daha da derinleşiyor. Eğer bekar bir Kova isen, seni düşündüren ve kafanı karıştıran biriyle yakınlaşabilirsin. Bu kişi, seni daha önce hiç hissetmediğin duygularla tanıştırabilir. Aman dikkat, bu bir aşk değil arkadaşlık da olabilir. Öte yandan bir ilişkin varsa, ayrılık çanları senin için çalıyor. Artık toksik ilişkiden ve seni dibe çeken her şeyden kurtulmalısın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…