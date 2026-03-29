Sevgili Kova, bugün aşk hayatında duygusal güvenlik arayışı içerisinde olacağını söyleyebiliriz. Eğer kalbini çalacak o özel kişiyi arıyorsan, bugün sıcaklık ve güven hissiyatı veren biriyle karşılaşabilirsin. Bu kişi, sana 'ev' hissi verebilir. Seni sıcacık bir yuva hissi ile sarıp sarmalayabilir, güvenli ve huzurlu bir ilişkiye adım atmanı sağlayabilir

İlişkisi olan Kova burcu okuyucuları içinse bugün birlikte yaşam teması ön plana çıkabilir. Belki de partnerinle birlikte yeni bir ev kurma fikri aklını kurcalıyordur. Ya da belki de mevcut yaşam alanını düzenleme, yeniden dekore etme gibi konular gündemindedir. Yani bugün, aşk hayatında 'ev' ve 'güven' kavramları ön plana çıkarak, aidiyet duygunu pekiştirebilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…