Sevgili Kova, bugün aşk hayatında yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyorsun. Bu yeni dönemde, güven kavramı senin için çok daha fazla önem kazanacak. Bekar bir Kova burcuysan ve hayatına yeni girecek birine karşı hemen duygularını açmayı düşünüyorsan, biraz durmalısın. İlk adımı atmadan önce, karşı tarafın da seninle aynı duyguları paylaşıp paylaşmadığından emin olman gerekiyor. Acele etme, zaman her şeyi gösterecek.

Eğer zaten bir ilişkin varsa, bugün sadakat ve bağlılık konuları gündemin en üst sırasına çıkacak. Kendine biraz zaman ayır ve ilişkindeki yerini gözden geçir. Partnerine karşı hislerin ne kadar güçlü? Ona gerçekten bağlı mısın? Yoksa ilişkin sadece alışkanlıkların bir sonucu mu? Bu aşk gerçekten iki kişilik mi, yoksa bir taraf daha mı çok seviyor? Kendine bu soruları sormaktansa çekinme. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…