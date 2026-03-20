Sevgili Kova, bugün Merkür'ün geri gidişinin nihayet son buluyor. Bu da aşk hayatında büyük bir değişiklik anlamına geliyor. Duygularının yoğunluğu ve netliği, kalbinde bir sis perdesinin kalkması gibi. Duygusal karmaşanın son bulmasıyla, aşk hayatında daha önce hiç olmadığı kadar bir netlik hakim olacak.

Bu netlik, duygusal bağlarının daha güçlü ve güvenilir hale gelmesine yardımcı olacak. Kalbindeki sis perdesi kalktığında, belki de ilk kez tam anlamıyla aşkı hissedeceksin. Partnerinle arandaki bağın derinleşmesi, aşkı en saf ve en derin haliyle yaşamanı sağlayacak. Bu durum, aşk hayatında yeni bir dönemin başlangıcını işaret ediyor. Artık duygusal karmaşa ve belirsizlikler geride kaldı, yerini netlik ve güvenceye bıraktı... Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…