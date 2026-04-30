ATV'nin Final Yapan Dizisinden Reytinglerdeki Şoke Eden Düşüşe TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

yerli dizi Kuruluş Osman Reyting
Esra Demirci - TV Editörü
30.04.2026 - 23:37

Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini, olaylarını ve reytingleri gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!

30 Nisan Perşembe günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!

Bakalım bugün neler yaşanmış?

Ünlü oyuncu Meriç Aral, bir dönemin efsane askeri dizisi Söz'de bir ajana hayat veriyordu.

2017-2019 yılları arasında yayınlanan ve büyük bir kitlenin severek izlediği Söz dizisi 84 bölüm sürmüştü. Birbirinden ünlü isimlerin rol aldığı dizide Meriç Aral, Eylem karakterine hayat veriyordu. Ünlü oyuncu, dizideki ölüm sahnesiyle ilgili bir itirafta bulundu.

NOW TV'nin reyting zirvesinde yer alan dizisi Yeraltı, dün 13. bölümüyle ekrana geldi.

NOW TV'de yayınlanan ve yayınlandığı ilk günden bu yana büyük bir izleyici kitlesi elde eden Yeraltı dizisinde tansiyon düşmüyor. Şiddet sahneleri azaltılan dizinin dün akşam ekrana gelen 13. bölümünde bir erkek oyuncunun veda edeceği öğrenilmişti. O oyuncunun kim olduğu belli oldu. Yeraltı dizisinde kim öldü, kim veda etti?

Ünlü senarist Sema Ergenekon, İspanyol yapım Vis a Vis'in Türkiye uyarlaması için hazırlıklara başlamıştı.

Patronuna aşık olup onun yönlendirmesiyle işlediği mali suçlar nedeniyle 7 yıl hapis cezası alan naif Macarena Ferreiro'nun, Cruz del Sur hapishanesindeki hayatta kalma mücadelesini ve dönüşümünü anlatan Vis a Vis'in Türkiye'ye uyarlanacağı açıklanmıştı. Ancak son alınan ekranda şiddet görüntülerinin kısıtlanmasına dair karar doğrultusunda dizi ertelendi!

Yeraltı'nın dün akşam yayınlanan bölümü yine gündemdeki yerini aldı.

Reytinglerde Eşref Rüya'yı alt edip zirveye yerleşen Yeraltı dizisi dün akşam 13. bölümüyle ekrana geldi. Ancak bölümde izleyicinin kafasını karıştıran bazı durumlar yaşandı. Melek'in 17 yaşında olduğunun vurgulandığı bölümde, babasının 25 yıl önce öldüğü detayı da verildi. Bu bir hata mı yoksa Melek üvey mi diye izleyici soluğu X'te aldı.

Gazeteci Birsen Altuntaş bu sabah bir sürprizle karşılaştı.

Televizyon dünyası, diziler, filmler ve oyuncularla ilgili haberleri hızlı bir şekilde okuyucuyla buluşturan Birsen Altuntaş'ın internet sitesi hacklendi. Birsen Altuntaş'ın sitesinde 'Trans rights are human rights (Trans hakları insan haklarıdır.)' ifadesi yer alıyor.

NOW TV'nin sevilen dizisi Yeraltı reyting zirvesindeki yerini sağlamlaştırdı.

Yeraltı, Eşref Rüya ve Kuruluş Orhan'ın yayınlandığı çarşamba akşamında reyting rekabeti sürüyor. Yeraltı'nın zirvedeki yerini garantilediği çarşamba gününde diğer iki dizi büyük bir düşüş yaşadı.

Atv ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman dizisinden ayrılan Burak Özçivit'in ardından dizinin kadrosu ve ismi değişmişti.

Sezon finali yaklaşırken Atv'de yayınlanan Kuruluş Orhan'ın aldığı reyting gündem oldu. Dün akşam yayınlanan bölümüyle AB kategorisinde 1 reytinge düşen dizinin final mi yapacağı yoksa devam mı edeceği konuşuluyor.

Seda Selek, bugünkü yayınının sonunda Halk TV'den ayrıldığını açıkladı.

Halk TV’de hafta içi her sabah “Neden-Sonuç” programını sunan Seda Selek, bugünkü yayınının sonunda kanaldan ayrıldığını açıkladı. Selek yaptığı açıklamada, 'Bilin ki son derece haklı gerekçelerim var' dedi.

Yasak Elma'nın yeniden başlayacağı iddiası çıkmaza girdi.

NOW TV'de 6 sezon süren Yasak Elma'nın yeniden çekileceği iddiası televizyon dünyasını harekete geçirmişti. İzleyicileri heyecanlandıran haberin ardından senarist Melis Civelek, 'Bilmiyorum' cevabını verdi. Eski başrollerden Şevval Sam da dizide yer alıp almayacağına dair soruya benzer bir cevap verdi.

Eşref Rüya, Taşacak Bu Deniz, Uzak Şehir, Yeraltı, A.B.İ. gibi dizileri doğrudan etkileyen şiddet filtresi kararı uygulamaya geçti.

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta gerçekleşen ve Türkiye'yi yasa boğan okul saldırılarının ardından ekranlarda şiddet unsurlarının azaltılmasına karar verildi. Pek çok sahnesi revize edilen ve hatta yayınlanmayan dizilerin ardından RTÜK 4 kanala ve 3 dijital platforma ceza yağdırdı.

TRT, yerli dizileri Taşacak Bu Deniz, Teşkilat ve Gönül Dağı için yeni sezon kararı almıştı.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan tarihi dizi için sonunda karar alındı. TRT, Taşacak Bu DenizGönül Dağı ve Teşkilat dizisi için devam kararı almıştı. Kalan dizilerin akıbeti merak edilirken TRT'den yeni karar geldi.

TRT 1, şu ana kadar Gönül Dağı, Taşacak Bu Deniz, Mehmed: Fetihler Sultanı ve Teşkilat dizisinin yeni sezonlarını duyurdu.

TRT 1, İsmail Hacıoğlu'nun kadrodan çıkarıldığı Cennetin Çocukları'nın yeni sezonunu hala duyurmadı. Taşacak Bu DenizMehmed: Fetihler SultanıTeşkilat ve Gönül Dağı'nın yeni sezon onayı almasıyla gözler Cennetin Çocukları'na çevrilirken Birsen Altuntaş'tan dizinin akıbeti hakkında açıklama geldi.

ATV'nin iddialı dönem dizisi reyting kurbanı oldu.

ATV, yerli diziler için aldığı kararları duyurmaya başladı. Hangi dizilerin final hangi dizilerin sezon finali yapacağı yavaş yavaş netleşirken Birsen Altuntaş'tan ATV'nin sevilen tarihi dizisi hakkında açıklama geldi. 1 reytinge kadar gerileyen ATV dizisi hakkında final kararı alındı.

Akasya Durağı, son günlerde oyuncu kadrosundan gelen açıklamalarla yeniden gündemin merkezine yerleşti.

Bir döneme damga vuran Akasya Durağı dizisi son günlerde oyuncularının yaptığı açıklamalarla yeniden gündem oldu. Akasya Durağı'nın yeniden çekileceği iddiası ve Ali Kemal karakterine hayat veren Ateş Fatih Uçan'ın skandal açıklamalarının ardından şimdi de dizinin Osman Ağa'sı Cezmi Baskın'ın tepkisi konuşuluyor. Cezmi Baskın, röportaj verirken Akasya Durağı sorularını eleyince izleyenler resmen şoke oldu.

Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
