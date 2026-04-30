Söz Dizisinde Eylem Karakterine Hayat Veren Meriç Aral, Ölüm Sahnesiyle İlgili İtirafta Bulundu

Söz Dizisinde Eylem Karakterine Hayat Veren Meriç Aral, Ölüm Sahnesiyle İlgili İtirafta Bulundu

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
30.04.2026 - 08:40

2017-2019 yılları arasında yayınlanan ve büyük bir kitlenin severek izlediği Söz dizisi 84 bölüm sürmüştü. Birbirinden ünlü isimlerin rol aldığı dizide Meriç Aral, Eylem karakterine hayat veriyordu. Ünlü oyuncu, dizideki ölüm sahnesiyle ilgili bir itirafta bulundu.

Kaynak: OSB Medya

Ünlü oyuncu Meriç Aral, bir dönemin efsane askeri dizisi Söz'de bir ajana hayat veriyordu.

Ünlü oyuncu Meriç Aral, bir dönemin efsane askeri dizisi Söz'de bir ajana hayat veriyordu.

En başarılı askeri yapımlardan biri olarak görülen Söz dizisi 6 yıl önce final yapmıştı. 3 sezon süren dizi, bitişiyle tüm sevenlerini üzmüştü. Dizide Eylem karakterine hayat veren Meriç Aral, hayranlarının özlemini bir nebze dindirerek anlattığı anıyla izleyenleri geçmişe götürdü.

Söz'de öldüğü açıklanan Eylem, daha sonra diziye geri dönmüştü ve kimliği açığa çıkmıştı.

Meriç Aral ölüm sahnesiyle ilgili itirafta bulundu. Aral, 'Aslında dirileceğimi biliyordum ama öldüm yani gösterdiler. Oyuncu arkadaşlarıma da söyleyememiştim. Bir sonraki bölümde görecekler, ben dirileceğimi biliyorum ama herkesle vedalaşmak zorunda kaldım. Çok üzülmüştüm. Burada bu itiraf da oldu tabii çünkü 'Ben de bilmiyordum' filan dedim. Bir hafta sonra onlar da öğrenecek zaten, 5 gün filan kandırılmış oldular.' dedi.

Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
