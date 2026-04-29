Final Yapan İnci Taneleri'nin Oyuncusuydu, ATV Dizisinin Başrolü Oldu

Final Yapan İnci Taneleri'nin Oyuncusuydu, ATV Dizisinin Başrolü Oldu

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
29.04.2026 - 15:54

Kanal D'nin geçtiğimiz aylarda final yapan dizisi İnci Taneleri'nin oyuncusu ekranlara geri dönüyor. Ünlü oyuncu, ATV'nin yeni dizisi Mercan Köşk'ün başrolü oldu. 

KAYNAK: Birsen Altuntaş

ATV, yeni sezon için dizi hazırlıklarına devam ediyor.

ATV, yeni sezon için dizi hazırlıklarına devam ediyor.

Yeni sezon için Mercan Köşk adlı bir yeni dizi hazırlayan ATV, çekimlerinde mayıs ayında Tarsus'ta başlanacak dizi için aradığı başrol oyuncusunu sonunda buldu. Birsen Altuntaş, Kanal D'nin final yapan dizisi İnci Taneleri'nde rol alan ünlü ismin, ATV dizisinin yeni başrolü olduğunu açıkladı.

Final yapan İnci Taneleri'nin Cihan'ı Kubilay Aka, ATV'nin yeni dizisinin başrol oyuncusu oldu.

Final yapan İnci Taneleri'nin Cihan'ı Kubilay Aka, ATV'nin yeni dizisinin başrol oyuncusu oldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Kubilay Aka, askerden dönmesinin ardından yeni dizisi Mercan Köşk için hazırlıklara başlayacak. Kubilay Aka, Atilla Özel, Nalan Savaş Merter ve Nuriye Bilici’nin senaryo ekibinde yer aldığı dizide Aras karakterine hayat verecek.

Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
