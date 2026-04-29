Senaryo Revize Edilecekti: Eşref Rüya'nın Yeni Bölüm Fragmanı Gündem Oldu

Özellikle Eşref Rüya, Uzak Şehir ve Yeraltı gibi dizilerin senaryolarında revizyona gidileceği, şiddet içerikli sahnelerin ise önemli ölçüde azaltılacağı açıklanmıştı. Bu gelişmelerin ardından gözler yeni bölümlere çevrilirken, Eşref Rüya’nın yayınlanan son fragmanı kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri haline geldi.

Fragmanda, Eşref’in himayesine girmek isteyen bir grup genci karşısında bulduğu sahne dikkat çekti. Ancak Eşref Tek’in bu teklifi kesin bir dille reddetmesi ve gençlere “Siz vatana hayırlı evlat olacaksınız” diyerek farklı bir yol göstermesi, dizinin tonunda belirgin bir değişim sinyali olarak yorumlandı. Bu sahne, hem mesajı hem de zamanlamasıyla izleyiciler arasında geniş yankı uyandırırken, dizinin yeni dönemde nasıl bir anlatım dili benimseyeceğine dair merakı da artırdı.