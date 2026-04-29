Senaryo Revize Edilecekti: Eşref Rüya'nın Yeni Bölüm Fragmanı Gündem Oldu

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
29.04.2026 - 12:42

Yaşanan okul saldırılarının ardından Eşref Rüya, Uzak Şehir, Yeraltı gibi dizilerin senaryolarında revizeye gidileceği ve şiddet sahnelerinin azaltılacağı açıklanmıştı. Eşref Rüya'nın yeni bölüm fragmanında verilen mesaj ise kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Özellikle Eşref Rüya, Uzak Şehir ve Yeraltı gibi dizilerin senaryolarında revizyona gidileceği, şiddet içerikli sahnelerin ise önemli ölçüde azaltılacağı açıklanmıştı. Bu gelişmelerin ardından gözler yeni bölümlere çevrilirken, Eşref Rüya’nın yayınlanan son fragmanı kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri haline geldi.

Fragmanda, Eşref’in himayesine girmek isteyen bir grup genci karşısında bulduğu sahne dikkat çekti. Ancak Eşref Tek’in bu teklifi kesin bir dille reddetmesi ve gençlere “Siz vatana hayırlı evlat olacaksınız” diyerek farklı bir yol göstermesi, dizinin tonunda belirgin bir değişim sinyali olarak yorumlandı. Bu sahne, hem mesajı hem de zamanlamasıyla izleyiciler arasında geniş yankı uyandırırken, dizinin yeni dönemde nasıl bir anlatım dili benimseyeceğine dair merakı da artırdı.

Eşref Rüya'nın gündem olan yeni bölüm fragmanını buradan izleyebilirsiniz:

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
