Seren Ay Çetin, Nagihan'ı Survivor'dan Diskalifiye Ettirmek İstediği İddiasına Yanıt Verdi

Survivor'ın başından beri tepkilerin odağından düşmeyen Seren Ay Çetin, son olarak Lina'yla yaşadığı tartışmanın ardından yarışmacıların verdiği oylarla diskalifiye edildi. Seren Ay, adadan döner dönmez Instagram hakkında açıklamalar yaparken Nagihan'ı diskalifiye ettirmek istediği yönündeki iddialara yanıt verdi.

'Arkadaşlar, ben Nagihan'ı diskalifiye ettirmek falan istemedim. Bir kere kavga anında, sinir anında bu ağzımdan çıktı bu kelime ama ondan sonra Acun Bey beni uyardı. Ve dedim ki, tamam. Bitti o iş. Kapandı. Ben konunun o kadar hassas olduğunu bilmiyordum. Nagihan'ı kışkırtmaya çalışmadım. Nagihan'ın benim kollarımdaki tırnak izleri hala duruyor, iz oldu güneşte. İzler duruyor. Yani Nagihan sütten çıkmış, ak kaşık değildi. Tamam, benim tek kullandığım kelime... Tamam, ben Nagihan'ı karşı takıma yolladım. Çünkü Nagihan'a vursa mıydım? Ben de mi Nagihan'la temasta bulunsaydım da aynı adada kalsaydık? Ben bunu söylemek istedim orada. Mavi takıma gitmesinden çok memnun oldum. Çünkü aynı adada duramazdık onunla. Nagihan bana karşı çok tepkiledi, çok saldırgandı.'