Seren Ay Çetin, Nagihan'ı Survivor'dan Diskalifiye Ettirmek İstediği İddiasına Yanıt Verdi

Esra Demirci - TV Editörü
29.04.2026 - 15:04

Survivor'ın olaylı yarışmacısı Seren Ay Çetin, Lina'yla yaşadığı büyük tartışmanın ardından yarışmadan diskalifiye edildi. Survivor'dan diskalifiye edilmesinin ardından Instagram hesabından açıklamalarda bulunan Seren Ay, Nagihan'ı diskalifiye ettirdiği iddialarına yanıt verdi.

Seren Ay, Lina'yla yaşadığı tartışmanın ardından Survivor'dan diskalifiye edildi.

Survivor'ın başından beri tepkilerin odağından düşmeyen Seren Ay Çetin, son olarak Lina'yla yaşadığı tartışmanın ardından yarışmacıların verdiği oylarla diskalifiye edildi. Seren Ay, adadan döner dönmez Instagram hakkında açıklamalar yaparken Nagihan'ı diskalifiye ettirmek istediği yönündeki iddialara yanıt verdi.

'Arkadaşlar, ben Nagihan'ı diskalifiye ettirmek falan istemedim. Bir kere kavga anında, sinir anında bu ağzımdan çıktı bu kelime ama ondan sonra Acun Bey beni uyardı. Ve dedim ki, tamam. Bitti o iş. Kapandı. Ben konunun o kadar hassas olduğunu bilmiyordum. Nagihan'ı kışkırtmaya çalışmadım. Nagihan'ın benim kollarımdaki tırnak izleri hala duruyor, iz oldu güneşte. İzler duruyor. Yani Nagihan sütten çıkmış, ak kaşık değildi. Tamam, benim tek kullandığım kelime... Tamam, ben Nagihan'ı karşı takıma yolladım. Çünkü Nagihan'a vursa mıydım? Ben de mi Nagihan'la temasta bulunsaydım da aynı adada kalsaydık? Ben bunu söylemek istedim orada. Mavi takıma gitmesinden çok memnun oldum. Çünkü aynı adada duramazdık onunla. Nagihan bana karşı çok tepkiledi, çok saldırgandı.'

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
