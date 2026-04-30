Dünyaca Ünlü Dizi Türkiye'ye Uyarlanacaktı: Şiddet Filtresi Engeline Takıldı, Ertelendi!

Merve Ersoy - TV Editörü
30.04.2026 - 09:47

Patronuna aşık olup onun yönlendirmesiyle işlediği mali suçlar nedeniyle 7 yıl hapis cezası alan naif Macarena Ferreiro'nun, Cruz del Sur hapishanesindeki hayatta kalma mücadelesini ve dönüşümünü anlatan Vis a Vis'in Türkiye'ye uyarlanacağı açıklanmıştı. Ancak son alınan ekranda şiddet görüntülerinin kısıtlanmasına dair karar doğrultusunda dizi ertelendi!

Kaynak: Birsen Altuntaş

Ünlü senarist Sema Ergenekon, İspanyol yapım Vis a Vis'in Türkiye uyarlaması için hazırlıklara başlamıştı.

Patronuna duyduğu aşk yüzünden onun yönlendirmesiyle mali suçlara karışan Macarena Ferreiro, 7 yıl hapis cezasıyla Cruz del Sur cezaevine girer. Onun buradaki zorlu hayatta kalma sürecini ve bu süreçte geçirdiği dönüşümü konu alan Vis a Vis'in Türkiye uyarlaması büyük merak uyandırmıştı. Sema Ergenekon'un diziyi yazacak olması Yargı'daki başarısının ardından bu merakı artırıyordu. Neslihan Yeşilyurt'un yöneteceği dizi için Atv'yle görüşülüyordu.

Ancak okul saldırılarının ardından dizi sektöründe alınan karar doğrultusunda ekranda şiddet görüntülerinin azaltılması istenmişti. Vis a Vis'in Türkiye uyarlaması ertelendi! İddiaya göre bu ertelemenin sebebi ise dizide yer alan şiddet unsurları...

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
