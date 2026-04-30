Dünyaca Ünlü Dizi Türkiye'ye Uyarlanacaktı: Şiddet Filtresi Engeline Takıldı, Ertelendi!

Patronuna duyduğu aşk yüzünden onun yönlendirmesiyle mali suçlara karışan Macarena Ferreiro, 7 yıl hapis cezasıyla Cruz del Sur cezaevine girer. Onun buradaki zorlu hayatta kalma sürecini ve bu süreçte geçirdiği dönüşümü konu alan Vis a Vis'in Türkiye uyarlaması büyük merak uyandırmıştı. Sema Ergenekon'un diziyi yazacak olması Yargı'daki başarısının ardından bu merakı artırıyordu. Neslihan Yeşilyurt'un yöneteceği dizi için Atv'yle görüşülüyordu.

Ancak okul saldırılarının ardından dizi sektöründe alınan karar doğrultusunda ekranda şiddet görüntülerinin azaltılması istenmişti. Vis a Vis'in Türkiye uyarlaması ertelendi! İddiaya göre bu ertelemenin sebebi ise dizide yer alan şiddet unsurları...