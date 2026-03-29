Sevgili Kova, bugün ev ve mülk konuları, senin için önemli bir yer tutuyor gibi görünüyor. Belki ailevi bir mesele, belki maddi bir konu ya da sana ait olan bir şeylerle ilgili bir durum söz konusu olabilir. Bu durum, bir taşınma süreci olabilir, belki bir yatırım fırsatı ya da aile desteği şeklinde karşına çıkabilir.

Venüs'ün Boğa burcuna geçişiyle birlikte, köklerin ve geçmişin daha fazla önem kazanıyor gibi. Bu süreçte, belki de daha önce hiç olmadığı kadar, kendini güvende hissettiğin alanları güçlendirmek ve korumak isteyeceksin. Riskli adımlar atmaktan çok, sağlam ve güvenilir zeminlere yönelme eğiliminde olacaksın. Bu durum, sana iç huzuru ve rahatlığı getirecek. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…