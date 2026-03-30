Sevgili Kova, bugün iş hayatında bir durumu idealize ettiğini fark ediyorsun. Belki de bir projenin, bir iş arkadaşının ya da belki de kariyer planlarının aslında düşündüğün kadar mükemmel olmadığını görüyorsun. Bu durum seni biraz hayal kırıklığına uğratabilir, belki de biraz sarsabilir. Ancak unutma ki bu aynı zamanda seni daha gerçekçi bir bakış açısına yönlendirir.

Bu farkındalık, iş hayatında daha sağlam ve gerçekçi bir plan kurmana yardımcı olur. Hayal kırıklığına uğramış olabilirsin, ama bu seni daha güçlü kılar. Artık hayal ile gerçeği ayırabiliyorsun ve bu, seni daha da güçlü kılar.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise duyguların netleşmeye başlıyor. Bekar bir Kova burcuysan, belki de birine yüklediğin anlamı sorgulamaya başlıyorsun. Bu kişi gerçekten senin hayal ettiğin gibi mi, yoksa hayallerin mi onu bu kadar mükemmel yapıyor? İlişkisi olan Kova burçları için ise beklentiler daha gerçekçi bir zemine oturuyor. Artık ilişkinin nereye gittiğini, ne istediğini daha net görüyorsun. Bu, ilişkinin geleceği için oldukça önemli bir adım. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…