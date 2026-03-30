Sevgili Kova, bugün iş hayatında önemli bir aydınlanma yaşayabilirsin. Belki de uzun zamandır üzerinde çalıştığın bir proje, belki de birlikte çalıştığın bir iş arkadaşın ya da belki de kariyer planların hakkında gerçekleri görmeye başlıyorsun. İdealize ettiğin bu durumların aslında düşündüğün kadar mükemmel olmadığını anlamak, seni biraz hayal kırıklığına uğratabilir, hatta belki de biraz sarsabilir. Ama hey, dur bir dakika! Bu durum aslında senin için bir fırsattır.

Tabii bu ani farkındalık, iş hayatında daha sağlam ve gerçekçi bir plan yapmanın kapılarını aralıyor. Hayal kırıklığına uğramış olabilirsin ama bu durum seni daha güçlü bir birey haline getiriyor. Artık hayal dünyasından çıkıp gerçeklerle yüzleşebiliyorsun ve bu durum seni daha da güçlü kılıyor. Bu yeni bakış açısıyla, hayallerin ve gerçeklerin arasındaki çizgiyi daha net görebilirsin. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…