Sevgili Kova, bu Pazartesi günü biraz daha içe dönük, stratejik ve perde arkasında kalmak isteyeceğin bir enerjiyle başlıyor. Güneş ile Jüpiter karesi, bilinçaltındaki büyük korkuları veya büyük hayalleri tetikleyebilir. Kariyerinde gizlice yürüttüğün bir hazırlık süreci varsa, bugün büyük bir atılım yapma cesaretini kendinde bulabilirsin. Ancak bu hamleyi herkese duyurmadan önce son bir kez üzerinden geçmekte fayda var.

Ruhsal anlamda bir büyüme yaşıyorsun ve bu büyüme kariyerindeki hedeflerini de değiştiriyor. Belki de artık sana hizmet etmeyen bir iş modelini veya çalışma şeklini bırakma kararı alacaksın. Bugün senin için arınma ve hazırlanma günü. Kendini topluma göstermeden önce, içindeki o devasa potansiyeli nasıl yöneteceğini öğrenmelisin.

Peki ya aşk? Aşk hayatında bugün gizem ve platonik duygular hakim olabilir. Bekar bir Kova isen henüz kimseye anlatamadığın gizli bir aşkın heyecanını yaşayabilirsin. İlişkisi olan Kovalar için ise partnerle baş başa, herkesten uzak kalmak ve ruhsal bir paylaşımda bulunmak günü anlamlı kılacaktır. Fedakarlık yaparken sınırlarını korumayı unutma... Zira aşk kendini kaybetmek değil, birlikte büyümektir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…