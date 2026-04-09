Sevgili Kova, bugün öz değerlerin ve maddi kaynakların üzerine çöken o büyülü şifa enerjisini hissedeceksin. Haftanın o sert finansal disiplininden sonra, kaynaklarının birer nehir gibi akmaya başladığını görmek ruhuna iyi gelecek. Kendini şımartmak, estetik değerlere yatırım yapmak veya yeteneklerini nakde çevirmek için evren seni destekliyor. Bugün sahip olduğun her şeyin, sadece birer eşya değil, ruhunu besleyen birer değer olduğunu fark edeceksin.

Kariyerinde bugün yaratıcılığını maddi bir başarıya dönüştürme vaktin geldi. Hak ettiğin geliri talep ederken sergileyeceğin o yumuşak ama etkileyici tavır, tüm kapıları sana açacaktır. Sanatsal yeteneklerinden veya sezgilerinden para kazanabileceğin yeni iş kapıları aralanabilir. Bugün finansal konularda mantığın ötesine geçen o şanslı akışı takip etmeli ve yeteneklerini profesyonel birer sanat eserine dönüştürmek için cesur adımlar atmalısın. Kazancın bugün zarafetinden gelecek.

Peki ya aşk? Aşkta ise bugün sadakat, istikrar ve değer görmek önceliğin. Bekar bir Kova burcuysan, sana kendini dünyadaki tek ve en değerli varlık gibi hissettirecek o naif ve güçlü karakter radarına girebilir. İlişkisi olanlar için ise partnerin sana sunduğu o küçük ama kıymetli hediyeler veya zor anlarda sergilediği o şefkatli sadakat, en büyük aşk ilanı olacak. Bugün aşk senin için, birbirinizin değerini her şeyin üzerinde tuttuğunuz o güvenli ve huzurlu liman demek. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…