Sevgili Kova, bugün kenardan izlemek seni tatmin etmeyecek. Bunun yerine tezlerini savunmak, projelerini piyasaya sürmek ve iletişim sahasında kendi bayrağını dalgalandırmak için ataklıkla yapacaksın. Yakın çevrendeki statik hava yerini Mars’ın getirdiği seri ve net bilgi trafiğine bırakırken, ağzından çıkan her kelimenin birer imzaya dönüşmesi de mümkün.

Kariyerinde ve ticari manevralarında bugün 'risk analizi' yaparak vakit kaybetmeyi de tamamen bir kenara bırakıyorsun. Adeta Mars’ın hızıyla, rakiplerinin henüz uyanamadığı; sen teknolojik açığı ya da pazardaki boşluğu çoktan fark edip doldurabilecek çevikliktesin. Kısa mesafeli yolculuklar, agresif satış stratejileri ve eğitim odaklı yeni atılımlar tam sana göre! Hadi göster kendini.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise bugün zihinsel bir düello havası hakim. Çünkü Mars iletişim evini ateşe veriyor. Bekar bir Kova burcuysan, kimsenin cesaret edemediği o en doğrudan, en dobra cümleyi kurarak birinin dünyasını sarsabilir ve kalbine bir anda, beklemediği bir manevrayla girebilirsin. İlişkisi olanlar için ise aradaki belirsiz gri alanlar gündeme gelebilir. Onunla mücadeleye girebilir, her şeyin açık ve net olması için sırları ortadan kaldırmaya odaklanabilirsin. Ama dikkatli ol, bazen öğrendiğin şeyler kalbini kırabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…