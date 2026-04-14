Sevgili Kova, bugün Merkür Koç geçişiyle beraber, dikkatin tamamen gayrimenkul konularına yöneliyor. Eğer bir süredir devam eden bir miras davası, ev alım-satımı veya taşınma telaşın varsa, bugün bu süreçleri sonlandıracak o nihai kararı verebilirsin. Aile üyeleriyle yapacağın dürüst ve net konuşmalar, geçmişten gelen o belirsiz konuları şifalandıracak ve herkesin sınırlarını belirleyecektir.

Öte yandan evden yürüttüğün bir işin varsa ya da kendi işini kurmak için evini ofis olarak kullanmaya karar verdiysen, bugün teknik altyapıyı kurmak adına çok verimli adımlar atabilirsin. Atalarından kalan bir yeteneği ya da aile yadigarı bir mülkü modernize ederek kazanca dönüştürmek bugün senin için en büyük başarı kriteri olabilir. İç dünyandaki o güvenli kaleyi inşa ederken hiçbir detayı şansa bırakmıyorsun.

Peki ya aşk? Aşk hayatında bugün aidiyet ve huzur ihtiyacı ön planda. Eğer bir ilişkin varsa, partnerinle beraber evinizi dekore etmek ya da birlikte yaşamaya dair radikal bir adım atmak bağınızı sağlamlaştıracaktır. Aidiyet duygusunun ruhunu beslediğini de göreceksin. Bekar bir Kova burcuysan, bugün senin o sarsılmaz ve güven veren duruşuna hayran kalacak, hayatına hem düzen hem de heyecan katacak o köklü karakterle tanışabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…