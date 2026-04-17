Sevgili Kova, bugün ofisini eve taşıma kararı alman, aileden kalan bir mülkü ticarete açman ya da yaşam alanını bir yatırım aracına dönüştürmen için adeta rüzgarlar senden yana esiyor. Bir süredir ev ve mülkiyet konularında beklediğin resmi karar veya miras onayı bugün gelebilir. Kendi bağımsız kaleni inşa ederken, geçmişin getirdiği maddi yükleri gayrimenkul odaklı bir stratejiyle kazanca dönüştürme vakti geldi.

Finansal güvenliğini mülkiyet üzerinden sağlamlaştırmak sana müthiş bir özgürlük alanı açacaktır. Ayrıca bir süredir heyecanla yürüteceğin girişim planın için de bugün teknik altyapıyı kurman veya gerekli resmi izinleri alman mümkün. Belli ki konu finansal konular da kariyerin de olsa, detaylara olan hakimiyetin ile geleceğini şekillendireceksin.

Peki ya aşk? Aşk hayatında bugün eski defterlerin, ailevi pürüzlerin veya geçmişten gelen yarım kalmış mevzuların açılmasıyla gelen temiz bir sayfa kararı, her şeyi değiştirebilir. Eğer bir ilişkin varsa, partnerinle beraber evinizi ve hayatınızı yeniden organize etmek bağınızı tazeleyecektir. 'Nerede olmalıyız?' sorusuna birlikte bir yanıt bulmak üzeresiniz, belli ki! Ama bekar bir Kova burcuysan, bugün senin güven veren duruşuna hayran kalacak, hayatına hem düzen hem de sadakat katacak köklü karakterle tanışman an meselesi. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...