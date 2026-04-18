Sevgili Kova, bugün partnerine veya evliliğine karşı bir duvar örme ve sessizleşme dönemine girebilirsin. Eğer bir ilişkin varsa, bu sessizliği bir ceza olarak değil, kendi iç dünyanı yapılandırmak için bir ihtiyaç olarak partnerine anlatmalısın. Zira, bu ilişkiden ne istediğine karar vermen gereken bir süreçtesin.

Öte yandan eğer bekar bir Kova burcuysan, bugün hayatına yeni birini almak yerine, bekarlığın verdiği o mutlak bağımsızlığı bir güç sembolü olarak üzerinde taşıyabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…