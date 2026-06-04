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Temizlik Takıntısı Olan Ünlüler

Temizlik Takıntısı Olan Ünlüler

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
04.06.2026 - 10:01
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'Biraz titizim canım' demeyi unutturan, düzen ve hijyen konusunu adeta bir yaşam amacına çeviren dünyaca ünlü isimleri listeledik. Kimisi otel odasını baştan aşağı yıkatıyor, kimisi çatalını cebinde taşıyor! Bakalım senin takıntın hangisine benziyor?

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8. Cameron Diaz

8. Cameron Diaz

Hollywood'un en neşeli yüzlerinden biri olan Cameron Diaz, konu hijyen olduğunda adeta bir komandoya dönüşüyor. Kendisinde ileri derece mikrop fobisi olduğunu itiraf eden güzel oyuncu, evindeki kapıları ve zeminleri o kadar sık ve sert kimyasallarla sildiriyor ki, en sonunda kapıların üzerindeki orijinal boyalar aşınarak solmuş. Toplu taşıma, restoran veya otel gibi halka açık yerlerde ise kapı kollarını asla çıplak eliyle açmıyor; mikrop kapmamak için dirseklerini, omuzlarını kullanıyor ya da bir başkasının kapıyı açmasını bekliyor.

7. David Beckham

7. David Beckham

Yeşil sahaların efsanesi David Beckham'ın takıntısı sadece temizlikle değil, tamamen kusursuz bir simetriyle ilgili. Eşi Victoria Beckham’ın katıldığı programlarda uzun uzun anlattığına göre David, evde tam bir görsel düzen terörü estiriyor. Salondaki koltuk yastıklarının duruşundan kıyafetlerin askıdaki hizasına kadar her şey milimetrik olmak zorunda. En garip alışkanlığı ise buzdolabında yaşanıyor; dolaptaki tüm içecek kutuları veya yiyecekler çift sayıda ve etiketleri öne bakacak şekilde dizilmeli. Eğer dolapta 3 tane kola kutusu görürse, simetri bozulmasın diye birini hemen çöpe atıyor ya da gidip marketten bir tane daha alarak sayıyı 4'e tamamlıyor!

6. Megan Fox

6. Megan Fox

Dünyanın en güzel kadınları arasında gösterilen Megan Fox, çocukluğundan beri ciddi bir Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) hastası olduğunu saklamıyor. Megan için dışarıda bir şeyler yemek tam anlamıyla zihinsel bir işkence. Kamu alanlarındaki mikroplardan ve yüz binlerce insanın ağzına değen mutfak gereçlerinden öyle bir tiksiniyor ki, en lüks restoranların bile temizlediği çatal, bıçak veya kaşıkları ağzına asla sürmüyor. Bu durumu aşmak için geliştirdiği yöntem ise oldukça pratik ama bir o kadar da şaşırtıcı: Başarılı oyuncu, gittiği her yere, her akşam yemeğine çantasına sakladığı kendi özel çatal-bıçak setini götürüyor.

5. Leonardo DiCaprio

5. Leonardo DiCaprio

Oscar ödüllü usta oyuncu Leonardo DiCaprio, çocukluk yıllarından beri OKB ile yaşayan ve bunu açıkça dile getiren isimlerden. Leo’nun takıntısı sokakta yürürken bambaşka bir boyuta ulaşıyor; kendisi tam bir 'çizgi avcısı'. Kaldırım taşlarının arasındaki çizgilere veya yoldaki lekelere basmamak için sokak ortasında şekilden şekle giriyor, adımlarını devasa boyutlarda açıyor. Ayrıca bir mekandan içeri girerken veya kapılardan geçerken, geçmişte bıraktığı eski bir alışkanlığı tetiklendiği için, belirli noktalara eliyle defalarca ve ritmik olarak dokunmadan rahat edemiyor.

4. Justin Timberlake

4. Justin Timberlake

Pop müziğin prensi Justin Timberlake, turne dönemlerinde dünyayı gezerken konakladığı otellerin temizlik personeline adeta kök söktürüyor. Justin için odanın sadece tozunun alınması veya çarşafların değişmesi asla yeterli değil. Odaya girdiği an her şeyin kusursuz bir geometrik düzende olmasını şart koşuyor. Otel odasındaki tüm şifonyerler, yatak başlıkları, sehpalar ve özellikle de aynalar duvara tamamen paralel, çizgisel ve milimetrik olarak hizalanmak zorunda. En ufak bir açılık veya yamukluk gördüğünde durumu düzeltmesi için hemen otel yönetimini ayağa kaldırıyor.

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3. Katy Perry

3. Katy Perry

Ünlü şarkıcı Katy Perry'nin hijyen takıntısı ise tamamen ağız sağlığı, bembeyaz dişler ve taze bir nefes üzerine kurulu. Çocukluğunda diş problemleri yaşadığı için bu durumu bir fobi haline getiren Katy, gün içinde adeta bir diş fırçalama seansı döngüsüne giriyor. Dişlerinde en ufak bir yemek artığı veya leke hissetmeye dayanamayan şarkıcı, sabah, öğle, akşam ve aradaki tüm atıştırmalıkların ardından, günde en az 6 kez dişlerini fırçalıyor.

2. Donald Trump

2. Donald Trump

Eski ABD Başkanı Donald Trump, tıp literatüründe 'germofobi' yani aşırı mikrop korkusu olarak bilinen durumun en bilindik örneklerinden biri. Trump, siyasi kariyeri gereği binlerce insanla bir araya gelmesine rağmen, insanlarla el sıkışmaktan ve yakın temas kurmaktan kelimenin tam anlamıyla nefret ediyor. Birilerinin elini sıkmak zorunda kaldığı resmi törenlerin veya mitinglerin hemen ardından, kameraların görüş açısından çıkar çıkmaz cebinden alkollü mendillerini ve özel dezenfektanlarını çıkarıp ellerini dakikalarca ovuyor.

1. Charlize Theron

1. Charlize Theron

Güzel ve başarılı oyuncu Charlize Theron’un düzen takıntısı o kadar ileri bir boyutta ki, bu durum sadece kendi eviyle de sınırlı kalmıyor. Charlize, gardırop içlerinin, çekmecelerin ve rafların karmaşık olmasına asla katlanamıyor; evindeki her kıyafet türüne ve rengine göre ayrılmış durumda. İşin tuhafı, arkadaşlarına misafirliğe gittiğinde de gözü sürekli açık kalan dolap kapaklarına kayıyor. Bir röportajında, başka insanların evinde gördüğü o dağınık, kıyafetlerin üst üste yığıldığı dolapları düşündüğü için geceleri yatağında bir sağa bir sola döndüğünü ve düzensizlik hissi yüzünden gözüne uyku girmediğini dürüstçe itiraf etmişti.

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Ecem Bekar
Ecem Bekar
Onedio Üyesi
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
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