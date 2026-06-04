Temizlik Takıntısı Olan Ünlüler
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
'Biraz titizim canım' demeyi unutturan, düzen ve hijyen konusunu adeta bir yaşam amacına çeviren dünyaca ünlü isimleri listeledik. Kimisi otel odasını baştan aşağı yıkatıyor, kimisi çatalını cebinde taşıyor! Bakalım senin takıntın hangisine benziyor?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
8. Cameron Diaz
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
7. David Beckham
6. Megan Fox
5. Leonardo DiCaprio
4. Justin Timberlake
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
3. Katy Perry
2. Donald Trump
1. Charlize Theron
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın