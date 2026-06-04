Temizlik Takıntısı Olan Ünlüler

Dünyanın en güzel kadınları arasında gösterilen Megan Fox, çocukluğundan beri ciddi bir Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) hastası olduğunu saklamıyor. Megan için dışarıda bir şeyler yemek tam anlamıyla zihinsel bir işkence. Kamu alanlarındaki mikroplardan ve yüz binlerce insanın ağzına değen mutfak gereçlerinden öyle bir tiksiniyor ki, en lüks restoranların bile temizlediği çatal, bıçak veya kaşıkları ağzına asla sürmüyor. Bu durumu aşmak için geliştirdiği yöntem ise oldukça pratik ama bir o kadar da şaşırtıcı: Başarılı oyuncu, gittiği her yere, her akşam yemeğine çantasına sakladığı kendi özel çatal-bıçak setini götürüyor.