Sevgili Kova, bugün zihninde uçuşan sıra dışı ve yenilikçi fikirlerden biri, Merkür ve Mars kavuşumuyla beraber aniden uygulanabilir ve somut bir hale geliyor. Sadece senin kafanda yaşayan ütopik proje, artık gerçek dünyada karşılığını bulmak ve bir kazanca dönüşmek için harekete geçiyor. Zekanın eylemle birleştiği bu pazartesi, yaratıcılığını konuştururken aynı zamanda ne kadar iş bitirici olduğunu da herkese kanıtlayacaksın.

Kariyerinde farklı ve belki de biraz aykırı olan önerin bugün en üst kademede dikkatleri üzerine çekebilir ve hiç beklemediğin bir hızla kabul görebilir. Bugün sadece farklı düşünmek senin için yeterli değil. Farklılığı cesurca uygulamak ve arkasında durmak sana asıl galibiyeti getirecektir. Teknolojik ya da dijital bir hamle, iş hayatında tüm kapıları sana bir anda açabilir. Kendi özgün yolunu çizmekten ve bunu yüksek sesle dile getirmekten çekinme.

Peki ya aşk? Zihinsel uyanışın fiziksel çekime dönüştüğü bir gün. İlişkisi olan bir Kova isen, partnerinle olan iletişiminizdeki tıkanıklık, söylenecek en dürüst kelimeyle bir anda açılıyor. Her şeyi baştan tanımlıyorsunuz. Bekar bir Kova burcuysan, bugün tanışacağın kişinin zekası ve hızı seni bir anda hipnotize edebilir. Sıradan tanışma rutinlerinin çok ötesinde, hızlı başlayan bir çekime hazır olmalısın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...