Sevgili Kova, bugün bilinçaltı korkuların tetiklenebilir ve iş hayatında karşına çıkan engellerin aslında kendi içindeki çekincelerden kaynaklandığını fark edebilirsin. Güneş ve Plüton karesi görünmeyen engellerle uğraşmanı gerektirse de bu durum içsel gücünü keşfetmen için bir fırsat sunuyor. Kendi gölgelerinle yüzleştiğinde mesleki başarının önündeki en büyük engeli de kaldırmış olacaksın.

Kariyerinde biraz daha izole kalarak stratejilerini olgunlaştırmak ve iç dünyandaki karmaşayı dindirmek isteyebilirsin. Görünür olmaktan ziyade hazırlık sürecine odaklanmak uzun vadeli hedeflerine ulaşmanı kolaylaştıracaktır. Yaşanan krizlerin aslında senin ruhsal dayanıklılığını test eden birer araç olduğunu göreceksin.

Gelelim aşka! İçe kapanma eğiliminin artması nedeniyle duygularını ifade etmekte zorlanabilir, partnerinle arana mesafeler koyabilirsin. İlişkisi olan bir Kova burcuysan, partnerine kendini anlatmak yerine sessizliği tercih etmen yanlış anlaşılmalara yol açabilir. Belki de ondan biraz zaman istemen en iyisi olacaktır. Tabii bekar bir Kova burcu isen duygularını bir sır gibi saklamayı seçebilir ve kimseyle paylaşmak istemediğin yoğun hislerin içine gömülebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...