Sevgili Kova, bugün içe kapanma eğiliminin artması nedeniyle hislerini ifade etmekte zorlanabilir ve partnerinle arana istemeden de olsa mesafeler koyabilirsin. Kendini dış dünyaya kapatmak yerine sevdiğin insanla sessizliği paylaşmak sana çok daha iyi gelecektir.

Tabii bir ilişkin varsa, partnerine iç dünyanı anlatmak yerine sessizliğe gömülmen yanlış anlaşılmalara yol açabilir ondan sadece biraz zaman istemelisin. Ama bekar bir Kova burcuysan, duygularını bir sır gibi saklamayı seçebilir ve kimseyle paylaşmak istemediğin yoğun hislerin içine gömülerek kendi dünyanda kalabilirsin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…