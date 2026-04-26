Sevgili Akrep, bu hafta Venüs ile Plüton üçgeni seni doğal bir merkez gibi olayları ve insanları yönetme gücüyle donatıyor. Otoriteni sert çıkışlarla değil, sezgisel ve sakin yönetim tarzınla hissettirdiğinde, çevrendekilerin kendiliğinden senin vizyonuna uyum sağladığını fark edeceksin. Kontrolü elinde tuttuğun ama bunu huzur üzerinden yansıttığın verimli bir süreçten geçiyorsun.

Neptün'den aldığın ilhamla ise sorumlulukları paylaştığın an iş süreçlerinin inanılmaz hızla ilerlediğini göreceksin. Kriz yaratmadan dönüşüm başlatma yeteneğin sayesinde mesleki ortamında kalıcı ve etkili bir değişim yaratabilirsin. Kariyerindeki bu sessiz devrim, sana uzun vadede daha fazla otorite ve saygınlık kazandıracaktır.

Peki ya aşk? Venüs'ün Plüton üçgeniyle birlikte bağlar yoğunlaşıyor... Ama bu kez kriz değil, uyum üzerinden derinleşme var. Duyguların her zamankinden daha akıcı olduğu heyecanlı bir sürece giriyorsun. Eğer bir ilişkin varsa, partnerinle kuracağın sessiz ve derin bağ, aşkının ne kadar özel olduğunu sana bir kez daha hatırlatacaktır. Tabii bekarsan, karşına çıkan insanın karakteri seni o kadar etkileyebilir ki, aşkın sarsılmaz gücüne yeniden inanabilirsin. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…