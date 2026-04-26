27 Nisan - 3 Mayıs Akrep Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

27 Nisan 2026 - 3 Mayıs 2026, Haftalık Aşk Burç Yorumu

astroirem Astroloji Editörü
26.04.2026 - 18:01

Akrep ve yükselen Akrep burçlarının aşkla imtihanını ve 27 Nisan - 3 Mayıs haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Akrep ve yükselen Akrep burçlarının 27 Nisan - 3 Mayıs haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcu haftalık aşk yorumları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün Venüs’ün Plüton ile kurduğu üçgen açı sayesinde, duygusal bağlarında herhangi bir kriz ya da kaos olmadan, sadece uyum ve huzur üzerinden derinleştiğin bir atmosferdesin. Derinlik arayışının yerini anlık yoğunluklara bıraktığı, duyguların her zamankinden daha akıcı ve şeffaf olduğu son derece heyecanlı bir sürece giriyorsun.

Eğer bir ilişkin varsa, partnerinle aranda kuracağın sessiz ve kelimelere gerek duymayan derin bağ, aşkının ne kadar özel olduğunu sana bir kez daha en naif haliyle hatırlatacaktır. Tabii bekarsan, karşına çıkan insanın sakin karakteri ve ruhsal derinliği seni o kadar etkileyebilir ki, aşkın meşhur iyileştirici gücüne yeniden sarsılmaz bir güvenle inanabilirsin. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

