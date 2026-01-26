onedio
TOKİ Para İadesi Nasıl Alınır? TOKİ 500 Bin Konut Başvuru Ücret İadesi Ne Zaman Yatacak?

26.01.2026 - 12:32

TOKİ 500 bin konut projesinde kura heyecanı tüm Türkiye’de devam ediyor. 81 ilimizde inşa edilecek olan TOKİ 500 bin konut, yoğun ilgi gördü. Kura çekimleri devam ederken asil veya yedek listede yer alamayan binlerce kişi, 'TOKİ başvuru ücreti ne zaman iade edilecek?' sorusuna yanıt arıyor.

Peki TOKİ başvuru ücreti iadesi ne zaman yatacak, nasıl alınır?

TOKİ 500 Bin Konut Para İadesi Zaman Yatacak?

TOKİ 500 bin konut projesinde kura çekilişleri devam ediyor.  TOKİ tarafından yapılan resmi açıklamalara göre, başvuru bedellerinin iadesi, kuranın çekildiği tarihe göre endeksleniyor. Yani kurada adınız çıkmadıysa, paranız hemen aynı gün içinde iade edilmiyor.

TOKİ kurasında hak sahibi olamayan müşterilerin başvuru bedelleri, kura çekiliş tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü sonrasında alınabiliyor.

TOKİ Başvuru Ücret İadesi Nasıl, Nereden Alınır?

TOKİ başvuru ücret iadeleri, banka şubeleri, emlak konut web sitesi ve ATM’ler aracılığıyla geri alınabiliyor. Eğer başvuru sahibi, başvuru bedelini emlak konut üzerinden yatırdıysa, emlak konut sayfası üzerinden başvuru ücretinin iadesini alabilir.

EMLAK KONUT BAŞVURU ÜCRET İADESİ

TOKİ e-Devlet Başvuru Para İadesi Nasıl Alınır?

Başvuru bedelini e-Devlet üzerinden gerçekleştiren kişiler ATM ve banka şubeleri aracılığı ile başvuru bedelinin iadesini alabilecek.

e-Devlet ile başvuru ücret iade sürecini takip etmek için;

  • e-Devlet üzerinden 'Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ)' hizmetini aratın.

  • 'Konut/İş Yeri Başvuru' sekmesine tıklayın.

  • Başvurunuzun durumunda 'İade Edildi' veya 'İade Sürecinde' ibaresini görüyorsanız, ilgili bankanın kanallarını kontrol ederek ücret iadenizi alabilirsiniz.

