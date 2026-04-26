article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Hayvanlar
Köpek
Köpekler Neden Yatmadan Önce Etraflarında Dönüyor?

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
26.04.2026 - 18:31

Köpeğinizin uyumadan önce kendi etrafında birkaç kez dönmesi, sadece sevimli bir alışkanlık değil. Bu davranış, evcil dostlarımızın vahşi atalarından miras aldığı evrimsel bir kalıntı olarak bilim dünyasında yoğun araştırılıyor. British Columbia Üniversitesi'nden köpek davranışı uzmanı Stanley Coren'in çalışmaları, bu ritüelin arkasındaki şaşırtıcı nedenleri gün yüzüne çıkarıyor.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Evrimsel Miras: Uyku Yeri Hazırlığının Kökenleri

Köpeklerin uyku öncesi dönme davranışı, yaklaşık 15 bin yıl önceki evcilleştirme sürecinden bile daha eskilere uzanıyor. Vahşi kurtlar ve köpeklerin ataları, doğal ortamlarında uyumak için güvenli ve konforlu alanlar yaratmak zorundaydı. Bu döngüsel hareket, uzun otları düzleştirip yumuşak bir yatak oluşturmanın yanı sıra, alanda saklanabilecek tehlikeli böcekleri, yılanları veya diğer küçük yaratıkları uzaklaştırmanın etkili bir yoluydu.

Modern evcil köpekler artık yaban hayatının tehlikelerini yaşamasalar da genetik kodlarında yer eden bu güvenlik protokolü günümüzde bile aktif kalıyor. Coren'in gözlemlerine göre, köpeklerin yüzde 85'i uyumadan önce en az bir kez dönerek pozisyon alıyor.

Termoregülasyon ve Konfor Arayışı

Dönme davranışının bir diğer kritik işlevi, köpeklerin vücut sıcaklığını düzenlemelerine yardımcı olmak. Bu döngüsel hareket, köpeklerin rüzgar yönünü değerlendirmelerine ve vücut ısısını en etkili şekilde koruyan pozisyonu bulmalarına olanak tanıyor. Soğuk havalarda kendi kuyruklarını burunlarına sarmak, sıcak iklimlerde ise serinletici yüzeyleri bulma stratejisi olarak işlev görüyor.

University of British Columbia'da yürütülen araştırmalar, köpeklerin dönerken aslında mükemmel bir geometrik hesaplama yaptığını ortaya koyuyor. Bu hesaplama, hem maksimum konforu hem de optimal güvenlik pozisyonunu bir arada sağlıyor.

Sağlık Göstergesi Olarak Dönme Davranışı

Normal döngü sayısı 1-3 arası olsa da aşırı dönme bazen sağlık sorunlarının işareti olabiliyor. Veteriner nöroloji uzmanlarına göre, 5'ten fazla dönüş, vestibüler sistem bozuklukları, kulak enfeksiyonları veya obsesif-kompulsif davranış bozukluklarının belirtisi olabilir. Köpeğin dengesini kaybetmesi veya dönerken zorlanması durumunda veteriner kontrolü öneriliyor.

Bu kadim ritüel, köpeklerin binlerce yıllık evrimsel yolculuklarının modern ev yaşamındaki canlı kanıtı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın