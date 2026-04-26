Köpekler Neden Yatmadan Önce Etraflarında Dönüyor?

Köpeklerin uyku öncesi dönme davranışı, yaklaşık 15 bin yıl önceki evcilleştirme sürecinden bile daha eskilere uzanıyor. Vahşi kurtlar ve köpeklerin ataları, doğal ortamlarında uyumak için güvenli ve konforlu alanlar yaratmak zorundaydı. Bu döngüsel hareket, uzun otları düzleştirip yumuşak bir yatak oluşturmanın yanı sıra, alanda saklanabilecek tehlikeli böcekleri, yılanları veya diğer küçük yaratıkları uzaklaştırmanın etkili bir yoluydu.

Modern evcil köpekler artık yaban hayatının tehlikelerini yaşamasalar da genetik kodlarında yer eden bu güvenlik protokolü günümüzde bile aktif kalıyor. Coren'in gözlemlerine göre, köpeklerin yüzde 85'i uyumadan önce en az bir kez dönerek pozisyon alıyor.

Termoregülasyon ve Konfor Arayışı

Dönme davranışının bir diğer kritik işlevi, köpeklerin vücut sıcaklığını düzenlemelerine yardımcı olmak. Bu döngüsel hareket, köpeklerin rüzgar yönünü değerlendirmelerine ve vücut ısısını en etkili şekilde koruyan pozisyonu bulmalarına olanak tanıyor. Soğuk havalarda kendi kuyruklarını burunlarına sarmak, sıcak iklimlerde ise serinletici yüzeyleri bulma stratejisi olarak işlev görüyor.

University of British Columbia'da yürütülen araştırmalar, köpeklerin dönerken aslında mükemmel bir geometrik hesaplama yaptığını ortaya koyuyor. Bu hesaplama, hem maksimum konforu hem de optimal güvenlik pozisyonunu bir arada sağlıyor.