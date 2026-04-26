Görenler Hollanda Zannediyor Ama Burası Türkiye'de! Uçsuz Bucaksız Lale Bahçesine Ziyaretçi Akını

Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
Baharın gelişiyle lale zamanı da başladı. Fakat lale deyince aklınıza hemen Hollanda gelmesin! Karaman'da baharın gelişiyle canlanan lale bahçesi, uçsuz bucaksız bir manzara sunuyor. Doğal bir stüdyoyu andıran lala bahçesi her yıl pek çok ziyaretçi ağırlıyor.

Gördüğünüz lale bahçesi Hollanda'da değil, Türkiye'de.

Üstelik Karaman'da.

Karaman'ın Kazımkarabekir ilçesi Kızılkuyu Mahallesi’nde yer alan lale bahçesi, her yıl çok sayıda kişi tarafından ziyaret ediliyor. Kısa süreliğine açan lalelerle fotoğraf çektirmek isteyen ziyaretçiler, burada keyifli vakit geçiriyor.

Nisan ayının sonuna kadar ziyaret edilebiliyor.

Lale bahçesi, Nisan ayının ortalarında ziyarete açılıyor. Bahçe, kısa bir süreliğine ziyarete açık oluyor. Lale zamanı geçene kadar gelen ziyaretçiler bu alana gelip hem manzaranın tadını çıkarabiliyor hem de birbirinden güzel fotoğraflar çekebiliyor.

Ziyaretçilere uyarı geldi.

Türkiye’nin en büyük lale üretim alanlarından biri olan bahçe, son günlerde artan çevre kirliliği nedeniyle ziyaretçilere çağrıda bulundu. Özellikle yağışlı havaların ardından oluşan çamur nedeniyle ziyaretçilerin kullandığı galoş ve plastik ayakkabı koruyucuların, gelişigüzel şekilde tarlalara bırakıldığı belirtildi.

Yetkililer, lale bahçesinin yalnızca bir gezi ve fotoğraf alanı olmadığını, aynı zamanda büyük bir emek ve yatırım sonucu ortaya çıkan ticari bir tarım sahası olduğunun altını çizdi.

Her yıl Nisan ayında ziyarete açılan lale bahçesi, artık tüm Türkiye'nin dikkatini çekiyor.

Fotoğraflar: AA/Seyit Konyalı

Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
