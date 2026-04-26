Dünya Bu Köyümüzü Konuşuyor: "En İyi Turizm Köyü" Programında Türkiye'yi Temsil Edecek!

Birleşmiş Milletler (BM) Turizm Teşkilatı tarafından yürütülen 'En İyi Turizm Köyü 2026 Programı' kapsamında Türkiye'yi temsil edecek adaylar belli oldu. Bu adaylardan birisi de Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde bulunan, Kazdağları'nın eteklerindeki Adatepe köyü oldu.

Ege Denizi'nin doğusunda, Kaz Dağları'nın batısında ve Edremit Körfezi'nin kuzey ucunda yer alan Adatepe köyü, mavinin ve yeşilin buluştuğu en güzel konumlardan biri. Hem doğal açıdan hem de turistik ve tarihi açıdan benzersiz olan Adatepe, her yıl onlarca ziyaretçiyi ağırlıyor.