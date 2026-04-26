Dünya Bu Köyümüzü Konuşuyor: "En İyi Turizm Köyü" Programında Türkiye'yi Temsil Edecek!

Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
26.04.2026 - 15:55

Birleşmiş Milletler (BM) Turizm Teşkilatı’nın '2026 En İyi Turizm Köyü' programı için Türkiye’nin temsilcileri belli oldu. Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde yer alan Adatepe köyü, ülkemizi temsil edecek köylerden biri oldu. 

Adatepe köyü, özellikle tarihi dokusu ve turizmdeki başarısıyla dikkat çekiyor. Tarihi köy, Osmanlı-Rum mimarisini yansıtan taş evleriyle ünlü.

Adatepe Köyü, ülkemizi temsil edecek.

Birleşmiş Milletler (BM) Turizm Teşkilatı tarafından yürütülen 'En İyi Turizm Köyü 2026 Programı' kapsamında Türkiye'yi temsil edecek adaylar belli oldu. Bu adaylardan birisi de Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde bulunan, Kazdağları'nın eteklerindeki Adatepe köyü oldu.

Ege Denizi'nin doğusunda, Kaz Dağları'nın batısında ve Edremit Körfezi'nin kuzey ucunda yer alan Adatepe köyü, mavinin ve yeşilin buluştuğu en güzel konumlardan biri. Hem doğal açıdan hem de turistik ve tarihi açıdan benzersiz olan Adatepe, her yıl onlarca ziyaretçiyi ağırlıyor.

Köyün en meşhur özelliği ise kendine has taş evleri.

Tarihi camisi, taş mektebi, Arnavut kaldırımlı sokakları ve eşsiz manzarasıyla ünlü Zeus Altarı'nın bulunduğu köy, Truva, Pers, Roma, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinden izler taşıyor.

19. yüzyıl Osmanlı-Rum mimarisini yansıtan, tamamı restore edilmiş, iki katlı, avlulu ve bahçeli taş evler köyün en dikkat çeken noktası. 

Taş evler, nüfus mübadelesi sonrasında Girit'ten gelen Türkler tarafından inşa edildi. Köy, 1980'lerde keşfedilip restore edildi ve 1989 yılında sit alanı ilan edildi. Daha sonra özgün mimarisinin korunmasıyla bugünlere kadar ulaştı.

Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
