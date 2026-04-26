article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Türkiye'yi Yurt Dışında Temsil Eden Manken Şaşırtan İşi Hakkında Konuştu: "Çok Memnunum"

Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
26.04.2026 - 13:56

Geçtiğimiz günlerde, Türkiye'yi uluslararası podyumlarda temsil eden ünlü bir modelin İzmir'de fırında işe girdiği haberi gündem olmuştu. Ünlü manken Irmak Öztaş, sosyal medyadaki paylaşımlarıyla dikkat çekmişti.

Öztaş, bu kez ANKA Haber Ajansı'na röportaj verdi ve yeni işi hakkında konuştu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

"Podyumlardan fırın tezgahına" denen hikaye herkesin dikkatini çekti.

Irmak Öztaş, Türkiye’yi Miss Turkey, World Miss University ve Best Model gibi prestijli organizasyonlarda temsil etmiş, Best Model yarışmasında 2022 yılında Güneydoğu Anadolu Güzeli seçilmişti. Öztaş, yaklaşık yedi ay süren iş arama sürecinin ardından İzmir’in Göztepe semtindeki bir fırında çalışmaya başladı.

Öztaş, yaşadığı ekonomik zorlukları ve yeni iş hayatını sosyal medya hesabından paylaşınca dikkatleri çekti. Son günlerin en çok konuşulan ismi olan Irmak Öztaş, son olarak ANKA Haber Ajansı'na bir röportaj verdi.

"Uzun bir süre işsiz kaldım. İşsiz kalınca insan kendini bir işe yaramaz hissediyor."

Öztaş, bir arkadaşı vasıtasıyla fırında çalışmaya başladığını anlattı ve verdiği röportajda şu ifadeleri kullandı: 'Fırında iş var mı' diye sordum. Ben de öyle başladım. Çok memnunum, sonuçta çalışıyorum...Umarım işsizlik sorunu çözülür. Ben kendi adıma konuşacak olursam, ekmeğimi buldum.'

Irmak Öztaş'ın ne olursa olsun çabalamaktan vazgeçmemesi, onun sıcacık hikayesi ise yüzlerce destek mesajı aldı.

Buradan izleyebilirsiniz;

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
2
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın