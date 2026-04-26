Trabzon'da Olaylı Boks Maçı: Seyirciler Ringe Çıkıp Boksörleri Dövdü

Trabzon Beşirli Spor Salonu’nda gerçekleşen maçta tansiyon kısa sürede yükseldi. Emirhan Kalkan ile Rus rakibi Sergei Gorokhov arasında oynanan mücadele, çıkan kavga nedeniyle tamamlanamadı.

Gerginliğin artmasıyla birlikte yalnızca sporcular değil, antrenörler ve görevliler de olayların içine girdi. Ring bir anda karışırken, salonun atmosferi tamamen değişti ve ortam adeta savaş alanına döndü. Tüm uyarılara rağmen kavganın durmaması üzerine bu kez tribünlerdeki izleyiciler de olaya dahil oldu. Ringe çıkan seyircilerle birlikte arbede daha da büyüdü ve kontrol sağlanamaz hale geldi. Güvenlik güçleri devreye girerek tarafları ayırmaya çalıştı. Kameralara yansıyan görüntülerde, sandalyelerin havada uçuştuğu görüldü.

Yaşananlarla ilgili inceleme başlatıldı.