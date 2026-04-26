Trabzon'da Olaylı Boks Maçı: Seyirciler Ringe Çıkıp Boksörleri Dövdü

Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
26.04.2026 - 09:49

Trabzon’daki bir boks maçı, sporun önüne geçen olaylarla gündem oldu. Emirhan Kalkan ile Sergei Gorokhov’un karşılaşmasında kavga çıktı, seyirciler sahneye atlayıp birbirine girdi. Karşılaşma sırasında sporcular arasında başlayan sözlü tartışma, köşelere çekilmeleri gerekirken devam etti ve kontrolsüz şekilde büyüdü.

Maç, çıkan tartışma nedeniyle tamamlanamadı.

Olaylı boks maçında seyirciler ringe çıktı.

Trabzon Beşirli Spor Salonu’nda gerçekleşen maçta tansiyon kısa sürede yükseldi. Emirhan Kalkan ile Rus rakibi Sergei Gorokhov arasında oynanan mücadele, çıkan kavga nedeniyle tamamlanamadı.

Gerginliğin artmasıyla birlikte yalnızca sporcular değil, antrenörler ve görevliler de olayların içine girdi. Ring bir anda karışırken, salonun atmosferi tamamen değişti ve ortam adeta savaş alanına döndü. Tüm uyarılara rağmen kavganın durmaması üzerine bu kez tribünlerdeki izleyiciler de olaya dahil oldu. Ringe çıkan seyircilerle birlikte arbede daha da büyüdü ve kontrol sağlanamaz hale geldi. Güvenlik güçleri devreye girerek tarafları ayırmaya çalıştı. Kameralara yansıyan görüntülerde, sandalyelerin havada uçuştuğu görüldü.

Yaşananlarla ilgili inceleme başlatıldı.

2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
