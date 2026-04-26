İstanbul'daki TOKİ Evleri Nasıl Olacak? TOKİ 100 Bin Konutta Örnek Daireler Paylaşıldı!

Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
İstanbul'da yapılacak TOKİ konutları için heyecan sürüyor. 100 bin konut için İstanbul'da kura çekimi 25 Nisan'da başladı. TOKİ evleri, 1+1 ve 2+1 olarak planlanıyor. Daireler 55 m², 65 m² ve 80 metrekarelik olarak tasarlandı. Özellikle küçük metrekareye rağmen sağlanan kullanım avantajı, projeye olan ilgiyi artırdı.

TOKİ İstanbul örnek daireler Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından paylaşıldı.

İstanbul TOKİ kura çekiminde heyecan sürüyor.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından hayata geçirilen 500 bin sosyal konut projesinde, İstanbul'a 100 bin kontenjan ayrıldığı açıklanmıştı. 25 Nisan'da İstanbul TOKİ kura çekimleri başladı. TOKİ heyecanı sürerken 81 ilimizde inşa edilecek olan 1+1 ve 2+1 konutlara ait örnek daire görselleri gündeme geldi.

55, 65 ve 80 metrekarelik planların iç yerleşimi dikkat çekti. Kayaşehir’de belirlenen alanda kurulan örnek daireler, vatandaşlara yeni evlerin nasıl olacağına dair önemli ipuçları sunuyor.

TOKİ örnek daireler, Bakan Kurum tarafından paylaşıldı.

İstanbul başta olmak üzere 81 ilimizde inşa edilecek olan konutlar, depreme dayanıklı olacak ve tünel kalıp sistemiyle inşa edilecek. Ayrıca evlerde ısı, ses ve su yalıtımı bulunacak. Kiler dolabı, ebeveyn banyosu, duşa kabinin de bulunduğu evlerde, mutfak seçeneği de bir arada ya da ayrı olarak bulunuyor.

Ayrıca konutların çevresinde oturma alanları, çocuk oyun parkları ve otopark gibi sosyal donatıların da yer alacağı biliniyor.

2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
