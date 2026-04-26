Maden İşçilerinin Grevi 7.Gününde: Madenciler Artık Konuşmakta Güçlük Çekiyor

Sendika, maaşların hâlâ eksik ödendiğine dikkat çekerek yapılan son ödemenin toplam alacağın çok küçük bir bölümünü karşıladığını vurguladı. Açıklamada, “Yatırılan tutar alacağımızın 50’de 1’i bile değil. Her bir madenci son kuruşunu alana kadar mücadele edecek” ifadelerine yer verildi.

İşçiler ayrıca, Beypazarı’ndan yola çıkan madencilerle birlikte yarın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önüne yürüyüş düzenleyerek taleplerini bir kez daha dile getireceklerini duyurdu.

Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada Doruk Madencilik’te 2026 yılı içinde işçi ücretlerinin bir kısmının yine ödenmediğini bildirdi. Bakanlık, şirkete 23 milyon lirayı aşan idari para cezası uygulandığını açıklarken, alacakların bir bölümünün de dün itibarıyla işçilerin hesaplarına yatırıldığını belirtti.