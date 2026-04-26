Maden İşçilerinin Grevi 7.Gününde: Madenciler Artık Konuşmakta Güçlük Çekiyor

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
26.04.2026 - 17:53

Doruk Madencilik işçileri, ödenmeyen maaş ve tazminat haklarını talep etmek amacıyla Bağımsız Maden-İş Sendikası öncülüğünde Eskişehir-Ankara hattında başlattıkları yürüyüşün ardından Ankara’ya ulaştı. İşçiler, seslerini duyurmak için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önünde açlık grevi başlattı.

Açlık grevinin 7.gününde bir işçi daha rahatsızlandı.

Eskişehir’den Ankara’ya yürüyerek haklarını arayan Doruk Madencilik işçilerinin eylemi devam ediyor. Başkentte başlatılan açlık grevi 7’nci gününe ulaşırken, işçilerin sağlık durumuna dair kaygılar artıyor.

Bağımsız Maden-İş’in açıklamasında, madencilerin artık konuşmakta güçlük çektiği vurgulanırken, bir işçinin daha sağlık sorunu yaşadığı bildirildi.

"Ödenen miktar toplam alacağın 50'de 1'i bile değil"

Sendika, maaşların hâlâ eksik ödendiğine dikkat çekerek yapılan son ödemenin toplam alacağın çok küçük bir bölümünü karşıladığını vurguladı. Açıklamada, “Yatırılan tutar alacağımızın 50’de 1’i bile değil. Her bir madenci son kuruşunu alana kadar mücadele edecek” ifadelerine yer verildi.

İşçiler ayrıca, Beypazarı’ndan yola çıkan madencilerle birlikte yarın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önüne yürüyüş düzenleyerek taleplerini bir kez daha dile getireceklerini duyurdu.

Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada Doruk Madencilik’te 2026 yılı içinde işçi ücretlerinin bir kısmının yine ödenmediğini bildirdi. Bakanlık, şirkete 23 milyon lirayı aşan idari para cezası uygulandığını açıklarken, alacakların bir bölümünün de dün itibarıyla işçilerin hesaplarına yatırıldığını belirtti.

Madenciler ne istiyor?

  • Aylarca ödenmeyen ücret alacaklarının; ikramiye, yıllık izin ve sendikal haklarla birlikte eksiksiz şekilde ödenmesi

  • TMSF öncesi ve sonrasında haksız biçimde işten çıkarılan, dava açmış ya da açmamış tüm işçilerin tazminat haklarının karşılanması

  • Hâlihazırda çalışan işçilere rızaları dışında dayatılan ücretsiz izin uygulamasına son verilmesi

  • İş sağlığı ve güvenliği (İSİG) kurallarına uygun, güvenli bir çalışma ortamının sağlanması

  • Bağımsız Maden-İş üyesi oldukları ve mücadelede öncülük ettikleri gerekçesiyle işten çıkarılan madencilerin işe iade edilmesi

  • İş güvencesinin sağlanması ve madenin sürdürülebilirliği için işletmenin kamulaştırılması ve çalışanların haklarının güvence altına alınması

Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
