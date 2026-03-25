En Yüksek Pestisit Oranına Sahip 15 Sebze ve Meyve Açıklandı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
25.03.2026 - 18:00

ABD merkezli kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olan Environmental Working Group (EWG) tarafından yapılan araştırmada, kansere neden olan tarım ilacı pestisit kalıntısı tespit edilen 15 sebze ve meyve açıklandı. Kuruluş tarafından yapılan açıklamada, pestisit yönünden en temiz yiyeceğin ise ananas olduğu belirtildi.

Türkiye’de olduğu gibi dünyada da gıda güvenliği en önemli sorunların başında geliyor.

ABD’nin başkenti Washington merkezli bir kuruluş olan Environmental Working Group (EWG), yaptığı araştırmanın sonuçlarını “Temiz 15” raporu ile yayımladı.

Şirketin araştırmasında en yüksek pestisit kalıntısı ıspanakta tespit edildi.

En fazla pestisit kalıntısının olduğu 15 sebze ve meyve şu şekilde;

  • Ispanak

  • Lahana ve kara lahana

  • Hardal yeşilliği

  • Çilek

  • Üzüm

  • Nektarin

  • Şeftali

  • Kiraz

  • Elma

  • Böğürtlen

  • Armut

  • Patates

  • Yaban mersini

  • Taze fasulye ile dolmalık ve acı biberler de yüksek pestisit kalıntısı bulunan diğer sebzeler arasındadır.

Kuruluş, pestisit yönünden temiz yiyecekleri de açıkladı.

  • Ananas

  • Tatlı mısır

  • Avokado

  • Papaya

  • Soğan

  • Bezelye

  • Kuşkonmaz

  • Lahana

  • Karnabahar

  • Karpuz

  • Mango

  • Muz

  • Havuç

  • Mantar

  • Kivi

Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
