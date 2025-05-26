Karbonat, Sirke, Limon: Pestisitlerden Kurtulmanın En İyi Yolunu Uzmanlar Açıkladı!

Meyve ve sebzelerin üzerinde kalan pestisitlerden kurtulmak mümkün. Fakat bunun için bazı kritik noktalara dikkat etmek gerekiyor. Pestisitlerden kurtulmak için farklı yöntemler bulunuyor, uzmanlar da bu konuda bazı önemli hususların altını çiziyor.

Kaliforniyalı bir bahçıvan ve yazar Chris Young, meyve ve sebzeleri pestisitlerden arındırmak için şu adımların takip edilmesini tavsiye ediyor:

'Soğuk akan suyun altında hafifçe yıkayarak başlayın. Yumuşak meyveleri çok kuvvetli yıkamamaya dikkat edin. Yapraklı yeşilliklerin yapraklarını ayırın ve her tarafının iyice temizlendiğinden emin olana dek tek tek yıkayın. Kavun veya karnabahar gibi pürüzlü yüzeylerden veya yarıkları olan ürünlerden kirleri temizlemek için bir fırça kullanın. Meyve sebzeleri yemeden önce kurulayın.'

Meyveleri yıkarken sadece suyun altına tutmak yeterli değil! Özellikle sert meyveleri yıkarken güzelce ovalamayı ihmal etmeyin. Meyve ve sebzelerinizi yıkadıktan sonra mikropların yayılmasını önlemek için lavabonuzun içini de güzelce temizleyin.

Uzmanlar bugüne kadar meyvelerin vitamininin kabuğunda olduğunu söylemiş olsa dahi, bugünlerde bu görüşün değiştiğini görebilirsiniz. Pestisitlerden kurtulmanın en iyi yöntemlerinden birisi de meyvelerin kabuklarını soymak.