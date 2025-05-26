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Karbonat, Sirke, Limon: Pestisitlerden Kurtulmanın En İyi Yolunu Uzmanlar Açıkladı!

Karbonat, Sirke, Limon: Pestisitlerden Kurtulmanın En İyi Yolunu Uzmanlar Açıkladı!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
26.05.2025 - 20:41

Pestisit, halk sağlığını ciddi boyutlarda tehdit etmeye başladı. Hormanal dengesizliklere, sinir sistemi bozukluklarına ve çeşitli hastalıklara sebebiyet verdiği bilinen pestisit, bugüne kadar birçok üründe tespit edildi. Zirai ilaçların aşırı dozda ve yanlış yöntemlerle kullanılması, insanların sağlığını tehlikeye atıyor. Meyve ve sebzelerde bulunan pestisitlerden kurtulmanın ise birkaç farklı yolu bulunuyor.

Peki pestisitler en iyi nasıl temizlenir?

Uzmanlar açıkladı!

Kaynak 1, 2 

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Halk sağlığı pestisitler yüzünden tehlikede!

Halk sağlığı pestisitler yüzünden tehlikede!

Son zamanlarda Türkiye'nin gündeminde 'pestisitler' yer alıyor. Pestisitler, meyve ve sebzelerdeki zararlı böcekleri öldürmek ve ürün verimini artırmak için kullanılıyor. Fakat pestisitlerin doğru şekillerde ve doğru dozda kullanılmaması, insan sağlığını tehlikeye atıyor. Bugüne kadar yapılan çalışmalar, pestisitlerin sinir sistemi bozukluklarına, hormonal dengesizliklere ve kansere kadar uzanan hastalıklara sebep olabileceğini ortaya koydu.

Greenpeace'in Nisan ayında yayımladığı rapora göre, market ve pazarlardan toplanan 155 sebze-meyve örneğinin yüzde 61'inde birden çok pestisit kalıntısı tespit edildi. Ayrıca bazı örneklerde 10'dan fazla farklı kimyasala rastlandı.

Peki uzmanlara göre pestisitler en iyi nasıl temizlenir?

Peki uzmanlara göre pestisitler en iyi nasıl temizlenir?

Meyve ve sebzelerin üzerinde kalan pestisitlerden kurtulmak mümkün. Fakat bunun için bazı kritik noktalara dikkat etmek gerekiyor. Pestisitlerden kurtulmak için farklı yöntemler bulunuyor, uzmanlar da bu konuda bazı önemli hususların altını çiziyor.

Kaliforniyalı bir bahçıvan ve yazar Chris Young, meyve ve sebzeleri pestisitlerden arındırmak için şu adımların takip edilmesini tavsiye ediyor:

'Soğuk akan suyun altında hafifçe yıkayarak başlayın. Yumuşak meyveleri çok kuvvetli yıkamamaya dikkat edin. Yapraklı yeşilliklerin yapraklarını ayırın ve her tarafının iyice temizlendiğinden emin olana dek tek tek yıkayın. Kavun veya karnabahar gibi pürüzlü yüzeylerden veya yarıkları olan ürünlerden kirleri temizlemek için bir fırça kullanın. Meyve sebzeleri yemeden önce kurulayın.'

Meyveleri yıkarken sadece suyun altına tutmak yeterli değil! Özellikle sert meyveleri yıkarken güzelce ovalamayı ihmal etmeyin. Meyve ve sebzelerinizi yıkadıktan sonra mikropların yayılmasını önlemek için lavabonuzun içini de güzelce temizleyin.

Uzmanlar bugüne kadar meyvelerin vitamininin kabuğunda olduğunu söylemiş olsa dahi, bugünlerde bu görüşün değiştiğini görebilirsiniz. Pestisitlerden kurtulmanın en iyi yöntemlerinden birisi de meyvelerin kabuklarını soymak.

Limonlu ve karbonatlı su pestisitlerde işe yarar mı?

Limonlu ve karbonatlı su pestisitlerde işe yarar mı?

Yüzeyde kalan pestisitlerin çoğu, temiz bir suda ovalanarak yıkandıktan sonra çıkıyor. Ancak yüzeyde olmayan veya yüzeyinde kabuk olmayan meyve ve sebzelerde daha farklı temizleme metotları gerekiyor. Örneğin yeşillikler, kabuksuz ve yumuşak çilek gibi meyveler...

Bazı uzmanlar, karbonat, sirke, limon ve tuz gibi doğal ürünlerin pestisitleri arındırmakta daha iyi bir sonuç verdiğini söylüyor. 

  • Bir litre suya, önerilen miktarı değişmekle birlikte, bir yemek kaşığı karbonat ekleyin. Bu suyun içerisine meyvelerinizi koyun ve yaklaşık 15 dakika bekletin. Ardından meyveleri güzelce durulayın.

  • Aynı şekilde bir litre suya yarım çay bardağı sirke ekleyin, 10 dakika kadar bekletin. Sirkeli suyun içerisine ayrıca limon veya tuz da ekleyebilirsiniz. Fakat sirkenin yumuşak dokulu meyvelerin tadını bozabileceğini unutmayın.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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