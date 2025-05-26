Karbonat, Sirke, Limon: Pestisitlerden Kurtulmanın En İyi Yolunu Uzmanlar Açıkladı!
Pestisit, halk sağlığını ciddi boyutlarda tehdit etmeye başladı. Hormanal dengesizliklere, sinir sistemi bozukluklarına ve çeşitli hastalıklara sebebiyet verdiği bilinen pestisit, bugüne kadar birçok üründe tespit edildi. Zirai ilaçların aşırı dozda ve yanlış yöntemlerle kullanılması, insanların sağlığını tehlikeye atıyor. Meyve ve sebzelerde bulunan pestisitlerden kurtulmanın ise birkaç farklı yolu bulunuyor.
Peki pestisitler en iyi nasıl temizlenir?
Uzmanlar açıkladı!
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Halk sağlığı pestisitler yüzünden tehlikede!
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Peki uzmanlara göre pestisitler en iyi nasıl temizlenir?
Limonlu ve karbonatlı su pestisitlerde işe yarar mı?
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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