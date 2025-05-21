Pazardan, Manavdan Alırken Dikkat! Pestisitin En Çok Bulunduğu Sebze ve Meyveler Belli Oldu
Market raflarından pestisit kalıntısı nedeniyle toplatılan ürünler olduğunu duymuşsunuzdur. Tarımda zararlı canlıları yok etmek için sıklıkla kullanılan pestisitler maalesef insan hayatını da riske atıyor. Uzmanlara göre toksik miktarlardaki pestisitler insan vücuduna geçebiliyor ve uzun vadede sinir sistemi bozukluklarına, hormonal dengesizliklere ve kansere kadar uzanan hastalıklara sebep olabiliyor.
Pestisitin en çok bulunduğu sebze ve meyveler de belli oldu.
Peki pestisit, en çok hangi yiyeceklerde var? Pestisitten arındırma yöntemleri neler?
Pestisitler, insan sağlığını ciddi anlamda tehdit ediyor.
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1. Çilek
2. Ispanak
3. Üzüm
4. Şeftali
5. Armut
Gönül rahatlığıyla tüketebileceğiniz, pestisit oranı düşük meyveler de belli oldu.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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