Pazardan, Manavdan Alırken Dikkat! Pestisitin En Çok Bulunduğu Sebze ve Meyveler Belli Oldu

Market raflarından pestisit kalıntısı nedeniyle toplatılan ürünler olduğunu duymuşsunuzdur. Tarımda zararlı canlıları yok etmek için sıklıkla kullanılan pestisitler maalesef insan hayatını da riske atıyor. Uzmanlara göre toksik miktarlardaki pestisitler insan vücuduna geçebiliyor ve uzun vadede sinir sistemi bozukluklarına, hormonal dengesizliklere ve kansere kadar uzanan hastalıklara sebep olabiliyor.

Pestisitin en çok bulunduğu sebze ve meyveler de belli oldu.

Peki pestisit, en çok hangi yiyeceklerde var? Pestisitten arındırma yöntemleri neler?

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