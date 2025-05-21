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Pazardan, Manavdan Alırken Dikkat! Pestisitin En Çok Bulunduğu Sebze ve Meyveler Belli Oldu

Pazardan, Manavdan Alırken Dikkat! Pestisitin En Çok Bulunduğu Sebze ve Meyveler Belli Oldu

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
21.05.2025 - 11:17

Market raflarından pestisit kalıntısı nedeniyle toplatılan ürünler olduğunu duymuşsunuzdur. Tarımda zararlı canlıları yok etmek için sıklıkla kullanılan pestisitler maalesef insan hayatını da riske atıyor. Uzmanlara göre toksik miktarlardaki pestisitler insan vücuduna geçebiliyor ve uzun vadede sinir sistemi bozukluklarına, hormonal dengesizliklere ve kansere kadar uzanan hastalıklara sebep olabiliyor. 

Pestisitin en çok bulunduğu sebze ve meyveler de belli oldu.

Peki pestisit, en çok hangi yiyeceklerde var? Pestisitten arındırma yöntemleri neler?

Kaynak

Pestisitler, insan sağlığını ciddi anlamda tehdit ediyor.

Pestisitler, insan sağlığını ciddi anlamda tehdit ediyor.

Tarım alanlarını yabani otlardan, böceklerden, zararlı mantar ve kemirgenlerden korumak için geliştirilen pestisitler, sıklıkla kullanılır. Ürün verimini artıran pestisitler, doğru miktarlarda ve doğru şekillerde kullanılmadığı takdirde ise insanlar için de zararlıdır. Özellikle son aylarda, market raflarından üzerinde pestisit kalıntısı olduğu için toplatılan, yurt dışından ülkemize geri gönderilen ürünler oldu.

ABD merkezli  The Environmental Working Group (EWG), ABD'de gerçekleştirdiği bir araştırmada 46 farklı sebze ve meyve türünü inceledi. Ekip, ABD'de Tarım Bakanlığı ve Gıda ve İlaç İdaresi tarafından toplanan binlerce örnekte çalışmasını yürüttü.

Ürünlerin yüzde 95'inde en az bir kimyasala rastlandı. Öte yandan toplamda 12 üründe, 209 farklı pestisit tespit edildi.

Peki pestisit, en çok hangi ürünlerde var?

1. Çilek

1. Çilek

Araştırmada elde edilen sonuçlarda pestisitin en çok bulunduğu meyve, çilek oldu. Çilek numunelerinde 7.8 farklı pestisit tespit edildi. Bu pestisitler arasında kanser ve iktidarsızlığa yol açabilen farklı maddeler bulunuyor. En çok tespit edilen pestisitler ise Ulusal Sağlık Enstitüleri'ne göre DNA hasarına yol açabiliyor ve kanser riskini artırabiliyor.

2. Ispanak

2. Ispanak

Pestisitin en çok bulunduğu sebze ise ıspanak oldu. Ispanakta ortalama 7 farklı pestisit bulunurken, bir numunede 19 farklı pestisit tespit edildiği ortaya çıktı. ABD’deki ıspanaklarda, Avrupa’da yasaklanan ve sinir sistemine zarar veren bir çeşit kimyasal da bulundu.

3. Üzüm

3. Üzüm

Üzüm, en çok pestisit bulunan üçüncü ürün oldu. Ispanakla birlikte elmada da tespit edilen pestisitlerin üzümde de bulunduğu görüldü. Üzüm, kanser ve ürüme sorunlarıyla bağlantılı pestisitlerin yoğun olarak tespit edildiği bir meyve oldu.

4. Şeftali

4. Şeftali

Yaz aylarının gelmesiyle tezgahlardaki yerini alan şeftali de pestisit oranı yüksek bir meyve olarak tespit edildi. Bu ürünlerin tüketilmeden önce iyice temizlenmiş olmasına dikkat etmek gerekiyor.

5. Armut

5. Armut

Pestisitin en çok bulunduğu meyvelerden birisi de armut oldu. 

EWG uzmanları, organik ürünlerin tercih edilmesi gerektiğini, meyve ve sebzelerin tüketilmeden önce iyice yıkanması gerektiğini öneriyor. Gerekli durumlarda meyvelerin kabuklarını soyabilir, kabukları olmayan meyveleri ise (örneğşn çilek) karbonatlı suda beklettikten sonra tüketebilirsiniz.

Gönül rahatlığıyla tüketebileceğiniz, pestisit oranı düşük meyveler de belli oldu.

Gönül rahatlığıyla tüketebileceğiniz, pestisit oranı düşük meyveler de belli oldu.

  • Avokado

  • Mısır

  • Ananas

  • Soğan

  • Bezelye

  • Kavun

  • Kivi

  • Lahana

  • Karpuz

  • Mantar

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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