Sevgili Oğlak, bugün iş dünyasındaki hareketliliğin içinde, belirli bir planın umduğun gibi gelişmediğini gözlemleyebilirsin. Belki de bazı işlerin düşündüğünden daha karmaşık olduğunu fark edebilirsin. İşte tam da bu noktada, Güneş ve Satürn'ün kavuşumu, seni daha gerçekçi bir bakış açısına yönlendiriyor.

Elbette bu durum, seni durduracak değil! Aksine, farklı bir yöntem belirlemeni sağlayabilir ve seni daha kendinden emin bir ilerleyişe teşvik edebilir. Şimdi daha sağlam ama daha yavaş ve kesinlikle daha kalıcı bir yol çizmeye başlayabilirsin. Tam da bu noktada aceleci davranmamalı, stratejik düşünmeye odaklanmalısın.

Peki ya aşk? Aşk hayatına geldiğimizde ise duygularını daha temkinli bir şekilde ifade etmeye başlıyorsun. Eğer bekar bir Oğlak burcuysan, birine yakınlaşmadan önce onu daha derinlemesine tanımak isteyebilirsin. Görünen o ki flörtleşme sürecin uzun sürecek. Tabii eğer bir ilişkin varsa, artık yüzeysel konuşmalar yerini daha derin ve anlamlı konuşmalara bırakıyor. Günün sonunda, aşk hayatında daha gerçekçi ve stratejik bir yaklaşım sergilesen de duygularını göz ardı etmiyorsun. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…