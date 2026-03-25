Bakandan Elektrik ve Doğal Gaza Zam Sinyali

Bakan Bayraktar, “Uzun sürerse global etkileri yıkıcı olabilecek bir krizle karşı karşıyayız. Enerji noktasında baktığınızda şu anda enerji arz güvenliğinde ülkemiz adına bir sıkıntı gözükmüyor. Bölgeye bağımlılığımız petrolde yüzde 10, yönetebileceğimiz bir seviyede.” dedi.

Nisan ayında zam yapılabileceğine işaret eden Bayraktar, “Şu anda Türkiye'nin arz ve tedarikle alakalı bir sıkıntısı yok. Bize şu anda doğal gaz ve elektrikte 620 milyar liralık ilave bir maliyet var. Bu gelişmeleri de göz önünde bulundurarak nisan ayı içerisinde bir değerlendirme yapabiliriz.” ifadelerini kullandı.