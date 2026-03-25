onedio
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Bakandan Elektrik ve Doğal Gaza Zam Sinyali

İsmail Kahraman - Gündem Editörü
25.03.2026 - 23:57

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, savaş nedeniyle doğal gazda herhangi bir tedarik sıkıntısı olmadığını belirtirken, önümüzdeki ay hem elektrik hem de doğal gaz fiyatlarına zam yapılabileceğinin sinyalini verdi.

Kaynak: NTV

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Anadolu Ajansı’na Türkiye’nin doğal gaz stoğuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Bayraktar, “Uzun sürerse global etkileri yıkıcı olabilecek bir krizle karşı karşıyayız. Enerji noktasında baktığınızda şu anda enerji arz güvenliğinde ülkemiz adına bir sıkıntı gözükmüyor. Bölgeye bağımlılığımız petrolde yüzde 10, yönetebileceğimiz bir seviyede.” dedi.

Nisan ayında zam yapılabileceğine işaret eden Bayraktar, “Şu anda Türkiye'nin arz ve tedarikle alakalı bir sıkıntısı yok. Bize şu anda doğal gaz ve elektrikte 620 milyar liralık ilave bir maliyet var. Bu gelişmeleri de göz önünde bulundurarak nisan ayı içerisinde bir değerlendirme yapabiliriz.” ifadelerini kullandı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
2
2
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın