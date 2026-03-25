Spora Yeni Başlayanların Yaptığı 3 Büyük Hata

etiket Spora Yeni Başlayanların Yaptığı 3 Büyük Hata

Mehmet Ali Deniz
Mehmet Ali Deniz - yazio
26.03.2026 - 01:55

Spora başlamak kolay.

Ama doğru başlamak… çoğu insanın sandığından çok daha zor.

Çünkü herkes ileri seviye doğruların peşinde.

Supplement, program, split, teknik…

Ama kimse temeli konuşmuyor.

Oysa gerçek şu:

Başlangıç seviyesinde yapılan 3 kritik hata, tüm gelişimi baştan sabote eder.

Ve evet, büyük ihtimalle sen de en az birini yapıyorsun.

1. “Ağırlık kaldırıyorum” sanmak

1. “Ağırlık kaldırıyorum” sanmak

Hayır.

Sadece ağırlığı hareket ettiriyor olman, kas geliştirdiğin anlamına gelmez.

Kas gelişimi için tek bir şey gerekir:

Yeterli yoğunluk.

Yani o kası gerçekten zorlayacak,

adaptasyon yaratacak bir yük.

Ama çoğu kişi ne yapıyor?

  • Rahat setler

  • Yarım tekrarlar

  • “Bugün hafif geçeyim” mantığı

Sonuç?

Ter var.

Yorgunluk var.

Ama gelişim yok.

Çünkü kas, zorlanmadığı şeyi büyütmez.

2. Protein alıyorum sanmak

2. Protein alıyorum sanmak

“Protein alıyorum ya…”

En tehlikeli cümlelerden biri bu.

Çünkü çoğu insan yeterli protein aldığını zannediyor,

ama aslında almıyor.

Gerçek basit:

Vücut ağırlığının en az 1.2 – 1.5 katı kadar protein

Yani 70 kiloysan:

minimum 85–100 gram protein.

Ama gerçek hayatta ne oluyor?

  • Sabah simit

  • Öğlen makarna

  • Akşam “biraz et”

Ve kişi hâlâ “protein alıyorum” diyor.

Kas gelişimi bir lüks değildir.

Ama protein olmadan da mümkün değildir.

3. Uykuyu hafife almak

3. Uykuyu hafife almak

En çok ihmal edilen.

Ama en kritik olan.

Çünkü spor salonunda gelişmezsin.

Uyurken gelişirsin.

Antrenman sadece sinyal gönderir.

Asıl iş, vücut o sinyali işlerken olur.

Ama insanlar:

  • Gece 5 saat uyur

  • Telefona bakarak uyur

  • Kalitesiz uyur

Sonra da “neden gelişmiyorum?” diye sorar.

Cevap basit:

Çünkü vücut, onaracak zaman bulamıyor.

Sonuç

Spora yeni başlayan biri için gerçek bu kadar basit:

Yeterince zorlanmıyorsan → gelişemezsin

Yeterince protein almıyorsan → gelişemezsin

Yeterince uyumuyorsan → gelişemezsin

Program, hareket, teknik…

Hepsi sonra gelir.

Önce bunları çöz.

Çünkü temeli yanlış kurarsan,

üstüne ne inşa edersen et…

o yapı sağlam olmaz.

Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

