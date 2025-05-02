Kızılcık Şerbeti'nin Yeni Oyuncusundan Poyraz'ın Elenmesine Tepkilere Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
2 Mayıs Cuma günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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2006-2011 yılları arasında Show TV ekranlarında yayınlanan Doktorlar dizisi o döneme damga vuran işlerin başında geliyor.
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Türk televizyon dünyasının en uzun ömürlü yapımlarından biri olan 'Çocuklar Duymasın', bir dönem her birimizi ekran başına kitliyordu.
Show TV ekranlarına damga vuran Kızılcık Şerbeti, 4. sezona doğru emin adımlarla ilerliyor.
Poyraz'ın elenmesi seyirciyi derinden üzerken bunlardan biri de Survivor Panorama yorumcusu Murat Özarı oldu.
Ekranların en sevilen yüzlerinden Akın Akınözü'den hayranlarını sevindirecek haber geldi!
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Survivor All Star 2025'te 1 Mayıs akşamı Yiğit Poyraz adaya veda etti.
Şakir Paşa Ailesi final yapacak mı yoksa sezon finali mi yapıyor herkesin kafası karıştı.
“Kuruluş Osman” dizisinden iki başrol oyuncusu ayrıldı.
Kardeş Payı ve İşler Güçler'in yönetmeni Selçuk Aydemir'den yeni dizi geliyor.
Yarışmanın favori isimlerinden Yiğit Poyraz, eleme düellosunda Volkan’a yenilerek adaya veda etti. Poyraz’ın elenmesi hem izleyenleri hem de yarışmacıları şaşkına çevirdi.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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