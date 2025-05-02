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Kızılcık Şerbeti'nin Yeni Oyuncusundan Poyraz'ın Elenmesine Tepkilere Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar

Kızılcık Şerbeti'nin Yeni Oyuncusundan Poyraz'ın Elenmesine Tepkilere Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar

survivor Kuruluş Osman Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
03.05.2025 - 00:20

Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız! 

2 Mayıs Cuma günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!

Bakalım bugün neler yaşanmış?

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2006-2011 yılları arasında Show TV ekranlarında yayınlanan Doktorlar dizisi o döneme damga vuran işlerin başında geliyor.

2006-2011 yılları arasında Show TV ekranlarında yayınlanan Doktorlar dizisi o döneme damga vuran işlerin başında geliyor.

ABD yapımı Grey's Anatomy dizisinden uyarlananan dizi hala tekrarlarıyla yoğun ilgi görürken Doktorlar'ın Dr. Arslan, Dr. Ela ve Dr. Hasan'ını canlandıran Devrim Nas, Yasemin Özilhan ve Yağmur Atacan yıllar sonra bir araya geldi.

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Türk televizyon dünyasının en uzun ömürlü yapımlarından biri olan 'Çocuklar Duymasın', bir dönem her birimizi ekran başına kitliyordu.

Türk televizyon dünyasının en uzun ömürlü yapımlarından biri olan 'Çocuklar Duymasın', bir dönem her birimizi ekran başına kitliyordu.

Dizinin unutulmaz ikilisi Hüseyin ve Şükrü, sadece Çocuklar Duymasın'ın değil televizyonumuzun da efsane ikilileri arasında girdi. Hüseyin ve Şükrü yıllar sonra bir araya gelerek dizinin izleyicilerini duygulandırdı.

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Show TV ekranlarına damga vuran Kızılcık Şerbeti, 4. sezona doğru emin adımlarla ilerliyor.

Show TV ekranlarına damga vuran Kızılcık Şerbeti, 4. sezona doğru emin adımlarla ilerliyor.

Kızılcık Şerbeti'nden daha hangi isimlerin ayrılacağı merak edilirken Birsen Altuntaş bu defa yeni oyuncu müjdesi verdi.

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Poyraz'ın elenmesi seyirciyi derinden üzerken bunlardan biri de Survivor Panorama yorumcusu Murat Özarı oldu.

Poyraz'ın elenmesi seyirciyi derinden üzerken bunlardan biri de Survivor Panorama yorumcusu Murat Özarı oldu.

Canlı yayında Poyraz'a şiir okuyan Özarı, ayrıca Poyraz'ın led ekrana yansıtılan görüntüsüne sarıldı. O anlar kısa sürede viral oldu.

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Ekranların en sevilen yüzlerinden Akın Akınözü'den hayranlarını sevindirecek haber geldi!

Ekranların en sevilen yüzlerinden Akın Akınözü'den hayranlarını sevindirecek haber geldi!

Birsen Altuntaş, Akın Akınözü'nün Show TV'nin yeni sezon için iddialı dizisinde başrol olduğunu açıkladı.

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Survivor All Star 2025'te 1 Mayıs akşamı Yiğit Poyraz adaya veda etti.

Survivor All Star 2025'te 1 Mayıs akşamı Yiğit Poyraz adaya veda etti.

Hakan Hatipoğlu, Nagihan Karadere, Seda Ocak, Atakan Işıktutan ve Semih Öztürk gibi eski yarışmacılardan ve sevenlerinden Poyraz'ın elenmesine isyan dolu paylaşımlar yapıldı.

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Şakir Paşa Ailesi final yapacak mı yoksa sezon finali mi yapıyor herkesin kafası karıştı.

Şakir Paşa Ailesi final yapacak mı yoksa sezon finali mi yapıyor herkesin kafası karıştı.

Şakir Paşa Ailesi final yapacak mı, yapmayacak mı herkesin kafası karışıkken Üzümoğlu'ndan son noktayı koyacak bir açıklama daha geldi.

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“Kuruluş Osman” dizisinden iki başrol oyuncusu ayrıldı.

“Kuruluş Osman” dizisinden iki başrol oyuncusu ayrıldı.

Yeni bir oyuncu ve yeni bir karakter hikayeye dahil oldu.

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Kardeş Payı ve İşler Güçler'in yönetmeni Selçuk Aydemir'den yeni dizi geliyor.

Kardeş Payı ve İşler Güçler'in yönetmeni Selçuk Aydemir'den yeni dizi geliyor.

Haziran ayında yayınlanması planlanan yazlık dizi “Aile Saadeti”ne yeni bir oyuncu katıldı.

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Yarışmanın favori isimlerinden Yiğit Poyraz, eleme düellosunda Volkan’a yenilerek adaya veda etti. Poyraz’ın elenmesi hem izleyenleri hem de yarışmacıları şaşkına çevirdi.

Yarışmanın favori isimlerinden Yiğit Poyraz, eleme düellosunda Volkan’a yenilerek adaya veda etti. Poyraz’ın elenmesi hem izleyenleri hem de yarışmacıları şaşkına çevirdi.

Yarışmayı yakından takip eden sevgilisi Yasmin Erbil ise bu ayrılığa sessiz kalmadı.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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