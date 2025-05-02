Ayrılık Rüzgarlarının Estiği Dizi Kuruluş Osman'a Yeni Oyuncu Katıldı!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/e...
ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'dan iki başrol oyuncusu birden ayrılmıştı. Ayrılık rüzgarının estiği diziye bu kez güzel haber geldi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Kuruluş Osman'a yeni bir oyuncu katılıyor. İşte detaylar...
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“Kuruluş Osman” dizisinden iki başrol oyuncusu ayrıldı.
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Yeni bir oyuncu ve yeni bir karakter hikayeye dahil oldu.
Dedikodular devam ediyor.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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