onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
TV
Ayrılık Rüzgarlarının Estiği Dizi Kuruluş Osman'a Yeni Oyuncu Katıldı!

Ayrılık Rüzgarlarının Estiği Dizi Kuruluş Osman'a Yeni Oyuncu Katıldı!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
02.05.2025 - 09:54

ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'dan iki başrol oyuncusu birden ayrılmıştı. Ayrılık rüzgarının estiği diziye bu kez güzel haber geldi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Kuruluş Osman'a yeni bir oyuncu katılıyor. İşte detaylar...

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/e...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

“Kuruluş Osman” dizisinden iki başrol oyuncusu ayrıldı.

“Kuruluş Osman” dizisinden iki başrol oyuncusu ayrıldı.

6 sezondur ekranlarda fırtınalar estiren Kuruluş Osman, yeni sezona göz kırpıyor. Sezon bitmeden dizide bazı gelişmeler oldu. Dizinin başrol oyuncuları Emre Bey ve Ecem Sena Bayır diziden ayrılıyor. 191. bölümde diziden ayrılacak olan ikili dizide Bey, Osman Bey'in oğlu Orhan Bey'i canlandırırken Bayır, Orhan Bey'in eşi Nilüfer Hatun olarak karşımıza çıkmıştı.

Yeni bir oyuncu ve yeni bir karakter hikayeye dahil oldu.

Yeni bir oyuncu ve yeni bir karakter hikayeye dahil oldu.

7. sezon hazırlıkları sürerken, kadroya dikkat çeken bir isim daha eklendi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Efekan Can, dizide “Oğuz” karakteriyle izleyici karşısına çıkacak.

Dedikodular devam ediyor.

Dedikodular devam ediyor.

Son olarak “Diriliş Ertuğrul”da “Turgut” karakteriyle hafızalara kazınan Cengiz Coşkun'un da ekibe dahil olduğu haberini vermiştik. Ayrıca yeni sezonda da Burak Özçivit’in başrolde kalacağı yönündeki haberlerle konuşuluyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın