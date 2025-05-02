Ayrılık Rüzgarlarının Estiği Dizi Kuruluş Osman'a Yeni Oyuncu Katıldı!

ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'dan iki başrol oyuncusu birden ayrılmıştı. Ayrılık rüzgarının estiği diziye bu kez güzel haber geldi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Kuruluş Osman'a yeni bir oyuncu katılıyor. İşte detaylar...