Kardeş Payı ve İşler Güçler'in Yönetmeni Selçuk Aydemir'in ATV'deki Yeni Dizisine Yeni Oyuncu Katıldı!

Bildiğiniz üzere, senarist ve yönetmen Selçuk Aydemir'in film ve dizileri mizahseverler tarafından çok beğenilir. İşler Güçler, Düğün Dernek, Kardeş Payı, Çalgı Çengi ve dahası... Projeye bir de Burak Aksak dahil olunca yeni dizi haberi hepimize 'Altın yükseldi' haberinden daha iyi gelmişti.