Kardeş Payı ve İşler Güçler'in Yönetmeni Selçuk Aydemir'in ATV'deki Yeni Dizisine Yeni Oyuncu Katıldı!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/e...
Uzun süredir ekrana dizi çekmeyen yönetmen Selçuk Aydemir ve Burak Aksak'ın kaleminden herkesi heyecanlandıran yeni dizi haberini vermiştik. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Aile Saadeti ismini alan ve yakında ATV'de yayınlanacak diziye yeni bir oyuncu katıldı. Bakalım, kadro şekillenirken ekibi siz de beğenecek misiniz?
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Kardeş Payı ve İşler Güçler'in yönetmeni Selçuk Aydemir'den yeni dizi geliyor.
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Dizinin detayları ve kadrosu belli olmaya başladı.
Aile Saadeti konağını izleyeceğiz.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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