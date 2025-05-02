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Kardeş Payı ve İşler Güçler'in Yönetmeni Selçuk Aydemir'in ATV'deki Yeni Dizisine Yeni Oyuncu Katıldı!

Kardeş Payı ve İşler Güçler'in Yönetmeni Selçuk Aydemir'in ATV'deki Yeni Dizisine Yeni Oyuncu Katıldı!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
02.05.2025 - 09:04

Uzun süredir ekrana dizi çekmeyen yönetmen Selçuk Aydemir ve Burak Aksak'ın kaleminden herkesi heyecanlandıran yeni dizi haberini vermiştik. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Aile Saadeti ismini alan ve yakında ATV'de yayınlanacak diziye yeni bir oyuncu katıldı. Bakalım, kadro şekillenirken ekibi siz de beğenecek misiniz?

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/e...
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Kardeş Payı ve İşler Güçler'in yönetmeni Selçuk Aydemir'den yeni dizi geliyor.

Kardeş Payı ve İşler Güçler'in yönetmeni Selçuk Aydemir'den yeni dizi geliyor.

Bildiğiniz üzere, senarist ve yönetmen Selçuk Aydemir'in film ve dizileri mizahseverler tarafından çok beğenilir. İşler Güçler, Düğün Dernek, Kardeş Payı, Çalgı Çengi ve dahası... Projeye bir de Burak Aksak dahil olunca yeni dizi haberi hepimize 'Altın yükseldi' haberinden daha iyi gelmişti.

Dizinin detayları ve kadrosu belli olmaya başladı.

Dizinin detayları ve kadrosu belli olmaya başladı.

Haziran ayında yayınlanması planlanan yazlık dizi “Aile Saadeti”ne yeni bir oyuncu katıldı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, ATV'de yayınlanacak diziye Emin’in eşi Öykü rolü için Esra Kızıldoğan ile anlaşıldı.

Aile Saadeti konağını izleyeceğiz.

Aile Saadeti konağını izleyeceğiz.

Emin rolüne usta oyuncu Hakan Karsak’ın hayat vereceği öğrenilmişti. Ekip yavaş yavaş belirlenirken siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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