Rabia Soytürk'ün Kız Neşesinden Tuba Ünsal'ın Plaj Pozuna 2 Mayıs'ta Ünlülerin Instagram Hikayeleri
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Rabia Soytürk
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Tuba Ünsal
Melisa Döngel
Samet Laçina
Oğulcan Engin
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Cemre Baysel
Ege Kökenli
Şebnem Bozoklu
İrem Derici
Nilsu Yılmaz
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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