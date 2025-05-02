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Rabia Soytürk'ün Kız Neşesinden Tuba Ünsal'ın Plaj Pozuna 2 Mayıs'ta Ünlülerin Instagram Hikayeleri

Rabia Soytürk'ün Kız Neşesinden Tuba Ünsal'ın Plaj Pozuna 2 Mayıs'ta Ünlülerin Instagram Hikayeleri

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
03.05.2025 - 00:16

'Ünlülerin güncel Instagram paylaşımları neler? Bugün hangi ünlü Instagram'da hangi paylaşımı yaptı?' gibi sorularınız varsa, cevabı burada!

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Rabia Soytürk

Rabia Soytürk

Tuba Ünsal

Tuba Ünsal

Melisa Döngel

Melisa Döngel

Samet Laçina

Samet Laçina

Oğulcan Engin

Oğulcan Engin
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Cemre Baysel

Cemre Baysel

Ege Kökenli

Ege Kökenli

Şebnem Bozoklu

Şebnem Bozoklu

İrem Derici

İrem Derici

Nilsu Yılmaz

Nilsu Yılmaz
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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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